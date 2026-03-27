顏慧欣生前傳遭經貿辦職場霸凌 卓榮泰下令調查給家屬交代

行政院長卓榮泰27日赴立法院施政報告及總質詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣近日因病辭世，享年53歲，傳出她生前在經貿辦遭遇長官排擠、職場霸凌。對此，行政院長卓榮泰今（27日）證實相關辭職信內容，行政院已啟動調查，特例全數由外聘委員執行，向顏及其家屬交代。

立法院會今繼續進行施政報告總質詢，卓揆會前受訪表示，顏慧欣是一位非常優秀的年輕一代，對於國際事務及財經法規都嫻熟的專業人士，因此延攬她擔任副總談判代表的重要工作。顏不幸離世，確實是非常大的一個損失，行政院感到深痛遺憾。

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卓榮泰證實，顏慧欣確實因為個人的因素，包括身體因素，在今年農曆年的連假期間，透過傳真、簡訊的方式傳來辭職信，內容就如媒體所揭露；因當時正值連假當中，所以自己的辦公室同仁第一時間也回覆，請她能夠好好珍惜、保重身體。

卓榮泰說，因為其文中提及，身體如果好轉，願意再為國家來服務，所以希望她身體保養之後，能夠儘速的再回到服務崗位上。不料，在3月12日聽到她不幸的消息，對於顏慧欣及其家人，給予最高的敬意和哀悼。

此外，卓榮泰指出，此事因種種因素及各方報導的關係，行政院也認為必須要了解事件；因此依照「公務人員安全及衛生防護辦法」，以及行政院院本部的「職場霸凌防治申訴及調查處理要點」，行政院秘書長張惇涵昨天已經簽辦。本次特例全數由外聘的「安全及衛生防護委員會」委員擔任職場霸凌調查工作，希望藉由他們對事件的客觀、中立、專業調查結果，能夠讓經貿談判辦公室（OTN）的工作持續進行下去，讓所有人員的工作情緒不受任何影響。

卓榮泰強調，行政院此後也會特別關注，在承接對美談判這麼重大的工作壓力下，OTN整個的工作組織內容，以及人員協調和各方協助，都必須要全面地再加以檢視。卓揆重申，顏慧欣的離世是最大的損失和遺憾，至於引發的後續過程及目前的一些質疑，也必須做出清楚調查，最重要的是向顏慧欣及其家屬有非常清楚的交代，才能夠建立社會公信力。

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