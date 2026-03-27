政面交鋒3-1》「慧慧慧」結合「衝衝衝」 蘇巧慧：「慧衝」超越蘇貞昌

民進黨立委蘇巧慧代表綠營出戰新北市，在本集《政面交鋒》專訪中，她透露承襲父親蘇貞昌「衝衝衝」精神，也有信心能夠超越。（記者張家睿攝）

下屆新北市長選戰，民進黨立委、前台北縣長蘇貞昌的女兒蘇巧慧代表綠營參選，外界關切行事風格以強悍、「衝衝衝」著稱的蘇貞昌，對她是加分？扣分？在本報「政面交鋒」專訪中，蘇巧慧答得坦率，「這個問題我不陌生」，她表示，新北鄉親至今仍提及對「蘇縣長」的喜愛，她在連任三屆的立委期間已用實績創造獨立品牌，鄉親不再只喊「衝衝衝」，現在也會喊「蘇巧慧、會會會（慧慧慧）」，她會升級為「『慧』衝『慧』衝」，「我相信我可以超越蘇貞昌！」

「我以父親為榮！」蘇巧慧說，父親在台北縣長任內留下「一鄉一特色」的政績，擔任行政院長時成功阻絕非洲豬瘟於境外、推動同性婚姻等，都留下評價，讓年輕人覺得「這個行政院長不太一樣」，在近期台灣史的補課熱潮中，大眾更發現「原來蘇院長、蘇縣長就是當年的蘇律師，是在美麗島事件為受刑人勇敢辯護的人權律師」，父親讓她深感光榮也視為標竿，她的強項是溝通、創造、協調力，再結合父親的衝勁，「我相信我可以超越蘇貞昌！」

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蘇巧慧至今已擔任10年立委，她強調，成績會說話，包括獲得15次優秀立委肯定，始終是國會問政的前段班，在地方大力爭取車站建設、校舍設備改善、人行道鋪設等讓人民有感的公共建設，向大眾展現她身為負責任民代的態度、能力與作風，「蘇巧慧給大家的印象就是『慧』做事」，她心懷感激也更努力回報鄉親。

她指出，新北市幅員遼闊，她以一步一腳印的做實事態度走入每個行政區，例如前幾天到萬里、金山區討論台62線延伸計畫，也實地會勘平溪、雙溪的自來水狀況，憑藉衝勁在全市29區走透透，「現在到東北角，大家會說「蘇巧慧、會會會（慧慧慧）」，「慧慧慧」再加上「衝衝衝」的特質，如今升級為「『慧』衝『慧』衝，一樣會（慧）衝」。

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