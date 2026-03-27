政面交鋒3-3》挑戰國民黨優勢選區 蘇巧慧：打贏逆風硬仗

民進黨立委蘇巧慧代表綠營出戰新北市，她在接受本報「政面交鋒」專訪時坦言，新北是民進黨的相對艱困選區，但她會「盡力準備好自己」，用過去10年的政績與福利政見，誠懇向鄉親說明施政願景。（張家睿攝）

在2018年、2022年的兩次新北市長選戰，民進黨先後以29萬餘票、45萬多票的巨幅落差，輸給國民黨現任市長侯友宜，綠營今年底由連任三屆立委的蘇巧慧披掛上陣，她在本報「政面交鋒」專訪時坦言，新北是民進黨的相對艱困選區，她當年初次挑戰立委選舉時，也是面對國民黨的優勢區，從民調大幅落後20％到當選，她學到的就是「盡力準備好自己」，會走透全市29區，用過去10年的政績與福利政見，誠懇向鄉親說明施政願景。

「大家可能忘記了，我第一次參選立委時，就是挑戰國民黨的優勢選區」蘇巧慧說，在她之前的國民黨立委已經連任3屆，她起初不被看好，從民調大幅落後20％起跑，到最終當選、連任，學習到的就是盡力準備好自己。

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蘇巧慧表示，這10年，她努力為地方解決長年的困擾，一件一件做出成績，例如鶯歌區鳳鳴重劃區爭取20年都沒下落的火車站，她提出先建臨時站來滿足鄉親的通勤需求；大漢溪堤外便道有約7公里的缺口，車輛進出堤內外易生交通事故，她這10年內多次找中央、新北市府會勘協調，最終找出創新解方，透過大漢溪疏濬加固、填土造陸、鋪路等方式，在中央全額負擔下成功建起樹林段便道，讓三重到鶯歌的車程縮短到只要30分鐘。

她強調，宣布參選500天來，她最早提出福利政見，6大福利政見包含免費營養午餐、減輕醫療負擔、長輩裝假牙補助、敬老卡升級等，帶動競選對手也產生同樣想法，她的選戰節奏就是把全市29區走透透，誠懇、誠意地告訴鄉親，她未來的政績、政見、施政願景。

自詡創新、擅長與青年族群溝通的蘇巧慧，最近也跟上了手遊「皮克敏」風潮；她笑說，被妹妹「推坑」這款遊戲，剛好她在29區走透透，「入坑」後正好用「皮克敏」腳印圖案畫出自己的足跡，更從遊戲裡發現自己一週跑了311公里，「這不就是一步一腳印最真實的寫照嗎？」

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