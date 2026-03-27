政治獻金不算收賄？黃帝穎曝關鍵「3司法見解打臉黃國昌」

律師黃帝穎表示，民眾黨主席黃國昌簡直把政治獻金當成收賄的遮羞布，強調以「3個司法見解打臉黃國昌」。（記者塗建榮攝）

民眾黨主席黃國昌對前台北市長柯文哲被判收賄高喊「難以置信」，痛批法院沒有認定柯文哲收受1500萬，卻把捐給台灣民眾黨的210萬政治獻金當成賄款。對此律師黃帝穎表示，黃國昌簡直把政治獻金當成收賄的遮羞布，強調要以「3個司法見解打臉黃國昌」。

黃帝穎今天在臉書發布貼文稱，首先，徐永明案200萬元期約時代力量專戶，法院判決構成收賄罪。北院認定時任時力立委徐永明借用立法院紅樓會議室作為舉辦場所，再共同具名發文施壓經濟部官員出席等行使職權，以200萬元政治獻金名義匯入時代力量政治獻金專戶構成期約，判決徐永明構成收賄罪。

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黃帝穎說，不論是本人名義或政黨專戶收錢，只要與公權力形成對價關係，法院即認定構成收賄罪。柯文哲案就算是民眾黨專戶收錢，也不影響收賄罪成立，徐永明案就是前例，司法見解穩定，沒有雙標。

其二，林益世貪污案辯稱政治獻金，高院仍判決林益世構成違背職務收賄罪。時任行政院秘書長林益世案向業者索賄，訴訟中有人辯稱是政治獻金，但高院判決認定林益世收錢與職權具有對價關係，構成「違背職務收賄罪」判刑。

其三，朱亞虎認罪行賄，近十年各級法院貪污案件判決，只要污點證人認罪行賄，官員收賄均判有罪，司法見解穩定，柯文哲被判收賄罪，符合實務常態。

黃帝穎強調，林益世案判決及徐永明案判決都「打臉黃國昌」；政治獻金不應是收賄的遮羞布，關鍵就是朱亞虎認罪行賄210萬具對價關係。

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