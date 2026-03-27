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    首頁 > 政治

    政面交鋒3-2》蘇巧慧：我有活力、創新 已設定是藍綠一對一選戰

    2026/03/27 10:00 記者黃子暘／新北報導
    民進黨立委蘇巧慧代表綠營出戰新北市，她在本報「政面交鋒」專訪中指出，「我們不是只需要一種專家而已，更需要能夠統合各種專業的協調力、決斷力，甚至是活力的市長，才能滿足新時代的需要，我就是這個人！」（記者張家睿攝）

    民進黨立委蘇巧慧代表綠營出戰新北市，她在本報「政面交鋒」專訪中指出，「我們不是只需要一種專家而已，更需要能夠統合各種專業的協調力、決斷力，甚至是活力的市長，才能滿足新時代的需要，我就是這個人！」（記者張家睿攝）

    今年底登場的下屆新北市長選戰，民進黨由中生代立委蘇巧慧出戰，國民黨是有數十年行政經驗的前台北市、新北市副市長李四川，對於李訴求「做工ㄟ人拿鐵槌」實務牌，蘇巧慧在本報「政面交鋒」專訪中強調自己創新、創意的優點；她指出，在10年立委任內致力解決民生問題，這就是行政經驗，「我們不是只需要一種專家而已，更需要能夠統合各種專業的協調力、決斷力，甚至是活力的市長，才能滿足新時代的需要，我就是這個人！」

    蘇巧慧說，檯面上目前已知的新北市長參選人中，她是唯一10年都跟新北市在一起的，新北市前進的速度、方向都有可以調整之處，她已陸續提出學生免費營養午餐、老人裝假牙等政見，這也是她想挑戰新北市長選舉的動力。

    「這10年來，我做最多的事情就是解決民眾問題，這就是行政經驗啊！」蘇巧慧說，運用專家協調出一個團隊、一起解決問題，甚至面對長久找不到解方的問題，是否能用創新、創意、天馬行空的方式來突破癥結點、突破過去所不能完成的部分，這「不是只需要一種專家而已」，更應滿足新時代的需要，市長要擁有統合各種專業的協調力、決斷力，甚至是活力，「我就是這個人！」

    對於民眾黨籍的新北市長參選人黃國昌是否會「選到底」？新北市長選戰會不會「藍白合」？蘇巧慧說，在立法院這段期間，看到藍、白在策略或行動上完全一致，她和團隊從一開始就設定這場選戰是「藍、綠一對一的選戰」，她有信心勝出。

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    民進黨立委蘇巧慧代表綠營出戰新北市，她在本報「政面交鋒」專訪中強調自己創新、創意的優點，並指出，在10年立委任內致力解決民生問題，這就是行政經驗。（記者張家睿攝）

    民進黨立委蘇巧慧代表綠營出戰新北市，她在本報「政面交鋒」專訪中強調自己創新、創意的優點，並指出，在10年立委任內致力解決民生問題，這就是行政經驗。（記者張家睿攝）

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