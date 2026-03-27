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    首頁 > 生活

    台鐵驚傳電力故障！山佳站大斷電 樹林至鶯歌雙向列車不通

    2026/03/27 12:38 即時新聞／綜合報導
    台鐵山佳站今上午驚傳電力設備故障，導致樹林到鶯歌雙向列車不通，台鐵表示已全力搶修中，並啟動公路接駁加強旅客服務。有網友在社群上分享現場畫面，並提到「修復時間未定」、「樹林調車場無電可用」。（圖擷自threads）

    台鐵山佳站今上午驚傳電力設備故障，導致樹林到鶯歌雙向列車不通，台鐵表示已全力搶修中，並啟動公路接駁加強旅客服務。有網友在社群上分享現場畫面，並提到「修復時間未定」、「樹林調車場無電可用」。（圖擷自threads）

    台鐵山佳站今上午驚傳電力設備故障，導致樹林到鶯歌雙向列車不通，台鐵表示已全力搶修中，並啟動公路接駁加強旅客服務。

    綜合媒體報導，今天上午9點17分左右台鐵山佳站驚傳電力設備故障，該站全站無電，據台鐵表示是電車線垂落，導致樹林至鶯歌間雙線不通，台鐵立即成立一級應變小組，全力進行搶修，並在樹林到鶯歌間啟動公路接駁服務。

    由於台鐵西部幹線多部列車因此延誤，台鐵也提醒民眾搭車前可先確認運行狀況，並承諾因受事故影響而中止乘車之旅客，得憑車票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。

    有網友在社群上分享現場畫面，並提到「修復時間未定」、「樹林調車場無電可用」，在發文底下網友也紛紛表示「已經卡在車站非常久」、「幾小時內暫時無法通車了嗎」、「怎麼會斷成這樣子」。針對網友詢問「是被集電弓拉斷的嗎？」原PO也回應稱「試運轉列車扯掉」。

    台鐵山佳站今上午驚傳電力設備故障，導致樹林到鶯歌雙向列車不通，台鐵表示已全力搶修中，並啟動公路接駁加強旅客服務。有網友在社群上分享現場畫面，並提到「修復時間未定」、「樹林調車場無電可用」。（圖擷自threads）

    台鐵山佳站今上午驚傳電力設備故障，導致樹林到鶯歌雙向列車不通，台鐵表示已全力搶修中，並啟動公路接駁加強旅客服務。有網友在社群上分享現場畫面，並提到「修復時間未定」、「樹林調車場無電可用」。（圖擷自threads）

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