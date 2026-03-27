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    首頁 > 政治

    柯文哲被重判17年登外媒！ BBC評：昔日總統黑馬淪階下囚

    2026/03/27 10:29 即時新聞／綜合報導
    民眾黨創黨主席柯文哲（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲（資料照）

    台北地方法院昨（26日）針對京華城案一審判決，民眾黨創黨主席柯文哲被重判17年、褫奪公權6年。外媒《BBC》也報導這件事情，稱此案「轟動台灣政壇」，並評柯文哲「昔日總統黑馬淪為階下囚」。

    根據《BBC》報導，檢方偵辦京華城弊案，原以USB隨身碟內記載的「小沈1500」等金流紀錄為核心證據，對柯文哲求處28年半重刑；對此合議庭認定柯文哲確有收受210萬元與職務行為具對價關係，構成收賄罪，但對於1500萬元部分，則認為事證尚乏補強，未予採認。

    柯文哲過去主打超越藍綠，批評民進黨升高兩岸對立，同時也指責國民黨對中國過於軟弱，成功吸引部分選民支持，2024年總統大選拿下逾25%選票，成為關鍵第三勢力，觀察人士指出，雖然他在總統大選中未能勝出，但得票表現反映出台灣社會對於突破藍綠對立的期待。

    然而，案件爆發後，柯文哲形象重創，支持者不滿法院判決，指控執政的民進黨藉由司法打壓政敵。在判決前夕，仍有支持者在法院外聲援，強調柯文哲是「遭到誣陷」，並誓言持續為其爭取清白。

    柯文哲2024年曾遭羈押，後於同年9月交保。隨著一審判決出爐，該判決宣告2028年柯文哲總統之路的破滅，讓民眾黨未來走向蒙上迷霧。

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