放寬外傭申請恐加劇不公 障權會籲審慎評估

政府擬放寬外籍幫傭申請資格，障權會認為恐排擠身心障礙者的資源，呼籲政策未評估前須暫緩；圖為日照中心學員互動。（資料照）

針對行政院日前宣布4月將放寬外籍幫傭申請資格的政策，台灣障礙者權益促進會（障權會）表達深切遺憾；政府雖以「協助育兒、釋放女性勞動力」為名，但在缺乏完整性別與人權影響評估下強行推動，恐將惡化性別與階級不平等，擴大資源分配不均，讓照顧責任進一步私有化，淪為有錢人才能享有的特權。

障權會秘書長吳鴻來指出，從障礙者視角來看，該政策將擴大資源分配不均的現狀；婦女新知基金會指出，僅所得前5分之1的家庭有能力負擔幫傭人力，表示這是典型的「階級政策」；對障礙者家庭而言，更憂心放寬幫傭資格將引發搶工效應，導致原本就吃緊的外籍看護人力被引流至工作條件較輕鬆的高所得家庭，進一步稀釋弱勢障礙者的照顧資源，加劇照顧困境。

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吳鴻來表示，「家務」與「照顧」在私人領域實務上難以切割，政府試圖以「幫傭僅處理家務」來迴避對托育及照顧市場的衝擊，但在缺乏監督的私人家庭中，這極易淪為規避責任的話術；從障礙家庭的經驗來看，在私人空間裡，移工常被迫非法兼任照顧工作，這不僅造成移工勞動剝削，也因缺乏專業支持而影響照顧品質，對家庭與移工雙方皆是傷害。

吳鴻來認為，多數家庭的照顧壓力並非僅是家務分工問題，而是源自長工時、職場彈性不足、有薪照顧假難以落實，以及公共托育與照顧資源不足等結構性因素，社會長期以來支持系統不足，導致家庭往往需自行承擔照顧責任，而跨文化情境若缺乏適當協助，反而增加家庭負擔。

障權會呼籲，政府應撤回未評估的政策；建立以人為本的公共服務體系，包含擴充公共托育服務，以及身心障礙者個人助理等自立生活支持服務；也要落實勞動制度改革，從源頭降低總體工時，並落實具彈性的有薪照顧假；全面檢討移工制度，確保移工享有基本勞動權益與人身保障。

強調無論是否正在育兒，或家庭中是否有身心障礙者，都不應由個別家庭獨自承擔照顧責任。

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