台鐵山佳電車線故障列車延誤至少80分鐘 旅客傻眼

台鐵列車班次大亂。（記者董冠怡攝）

台鐵山佳站今早傳出電力設備故障，至今仍在修復中尚未回復，班次大亂，不少民眾下午1點半欲從台北車站進站搭車，一進站就看到列車資訊電子面板顯示異常，早上10點20分開往潮州的新自強號，直至下午1點25分才進站，乘客見狀當場傻眼，趕緊退票出站轉乘其他交通運具。

記者現場觀察，列車班次不論南下還是北上，班次皆大亂，延誤至少80分鐘至100分鐘以上。以往七堵車站為例，原訂12點20分從台北車站出發的列車，截至1點42分仍未到站。

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台鐵台北車站頻繁透過廣播，表示因受山佳站電車線故障影響，大部分列車開車時間未定，提醒趕時間的乘客，改搭其他大眾運輸工具，台鐵公司從樹林站到桃園站啟動公路接駁，造成不便敬請見諒。

根據台鐵官網，今天上午9時17分起，山佳站電力設備故障，導致樹林=鶯歌間暫時雙線不通，台鐵公司立即成立公司本部一級應變小組因應，指派電力單位全力進行搶修，並於樹林=鶯歌間啟動公路接駁加強旅客服務，經查修山佳=鶯歌間東、西正線電車線設備受損狀況，已於13時15分搶修西正線恢復單線雙向通車。

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