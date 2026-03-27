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    首頁 > 生活

    「5點變8點」台中垃圾車大遲到！文山焚化爐量能崩跌 住戶怨聲四起

    2026/03/27 12:42 記者張軒哲／台中報導
    台中市議員陳雅惠質疑垃圾車嚴重遲到。（記者張軒哲攝）

    台中市議員陳雅惠質疑垃圾車嚴重遲到。（記者張軒哲攝）

    台中垃圾處理量能吃緊，衍生垃圾車大遲到問題，引發各界質疑，民進黨市議員陳雅惠今（27）日質詢指出，文山焚化爐量能下降、廚餘去化不穩與社區清運失衡三大問題交織，已讓第一線住戶與里鄰承受沉重壓力，要求市府提出立即且具體的解決方案，而非僅停留在長期規劃。對此，環保局長吳盛忠表示，文山焚化爐改建案已於去年底完成簽約，目前正辦理環差作業，後續將儘速啟動工程。

    陳雅惠指出，文山焚化爐原設計每日可處理900噸垃圾，但因設備老舊，目前僅約600噸，等於每天出現300噸去化缺口。她質疑，在改建工程尚未完成前，這段期間垃圾如何處理，是外運、暫置，還是轉嫁地方，市府始終未說明清楚。

    陳雅惠表示，焚化爐改建雖已完成簽約，但完工仍需數年，即使期程縮短，短期內仍難補足量能。若缺乏過渡期完整配套，垃圾問題恐持續累積，最終反映在基層生活環境。

    在社區清運方面，陳雅惠指出，近期民眾反映垃圾車班次不足、清運延誤情形嚴重，甚至從原訂傍晚5點延至晚間8點才到。部分地區改由環保局接手後，因路線不熟、人力不足，導致民眾長時間等候，清運效率明顯下降。

    吳盛忠表示，清運方面，因部分委外廠商解約，市府已啟動應變機制並規劃重新發包，將透過人力調整與民間協力補強量能，持續改善清運延誤問題，確保垃圾與廚餘清運穩定。

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