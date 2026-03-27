「典芋長」加盟詐騙 16人受害1100萬血本無歸

黃柏偉被逮捕移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

「典芋長」芋圓專賣店負責人黃柏偉，自2023年開始，涉嫌大肆透過網路社群平台投放加盟投資廣告，宣稱提供加盟創業輔導、設備及原料供應等一條龍式服務，吸引想創業的民眾加盟及投資，甚至協助貸款籌措資金，結果加盟人花錢加盟、店面裝潢，黃男的器材設備、包裝等卻都沒有履約到位，致店面都遲遲無法開幕，血本無歸；刑事警察局偵四大隊第二隊據報本月11日將他逮捕到案，依加重詐欺、洗錢移送士林地檢署偵辦，檢方向法院聲押獲准，而初步清查，至少有16人受騙，財損共約1100萬元。

此外，檢警發現，黃男因許多股東、加盟人組自救會提起訴訟，並找媒體投訴，登上新聞版面後，還持續透過網路平台刊登加盟相關廣告，並改以「芋霸四海」名義招攬加盟投資，今天提醒民眾應審慎評估加盟創業，避免受害。

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警方調查，39歲黃男之前曾在桃園市向親戚頂了一家芋圓專專賣店，不久又轉讓給別人經營，而他於新北市板橋區欲開設一家模範實體店面，也沒有開成，平時則都以汽車旅館與商旅，四處為家，所得的加盟金都花費在住宿與交友上，揮霍殆盡。

黃男到案時，對於警方詢問為何遲遲沒有履約等問題，表達是因經營不善、器材出問題等等為由，並堅稱自己想好好經營加盟店的決心，否認行騙。

警方表示，2023年開始至今，黃男以甜品品牌「典芋長」名義，透過網路社群平台投放加盟投資廣告，對外宣稱提供加盟創業輔導裝潢、設備及原料供應等一條龍式服務，吸引民眾主動上門洽詢加盟及投資，黃男於招攬加盟過程中，會向有興趣的民眾，以話術包裝加盟內容，並簽署不明加盟契約，除收取加盟費用60至80萬元不等外，也協助部分本金不夠的加盟人，以分期或貸款方式籌措資金。

結果，加盟人尋找到地點承租房子，裝潢好店面後，設備及原料供應等等加盟事項均未如預期進行，遲遲沒有下文，無法開幕，致除投入資金外，尚需負擔每月租金、貸款，引發爭議，部分股東、加盟人只能組自救會提告。

警方本月11日循線逮捕黃男到案，查扣車輛1台、現金約11萬元、芋圓專專賣店名片1盒、人頭金融卡、手機等贓證物，依法移送檢方偵辦。

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警方查扣現金約11萬元，以及芋圓專專賣店名片、人頭金融卡、手機等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

「芋霸四海」名義投放廣告招攬加盟。（記者邱俊福翻攝）

男子黃柏偉改以「芋霸四海」名義投放廣告招攬加盟。（記者邱俊福攝）

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