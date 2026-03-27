民眾黨喊329上凱道有申請路權？網疑：又想違法集會「賴」清德

前台北市長柯文哲（圖左）涉京華城、政治獻金等案，昨一審宣判被合併判處17年有期徒刑，民眾黨為此揚言要在329上凱道抗議，引發網路議論。圖右為現任主席黃國昌。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城、政治獻金等案，昨一審宣判被合併判處17年有期徒刑，民眾黨為此揚言要在329上凱道抗議，引發網路議論，有部分網友更陸續在社群發文質疑，要使用凱道必須要提前約一週申請，但柯是在昨日才被宣判，質疑民眾黨其實早就知道柯文哲有罪。不過也有網友發現，昨日確實有人到官網申請凱道的路權，質疑北市府是否會開特權給特定政黨？或是民眾黨其實是想違法集會？

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，台北地院昨日下午一審宣判，合併判處柯文哲17年有期徒刑、褫奪公權6年。柯文哲為此激動批台灣司法已失去公信力，是政治迫害，還嗆總統賴清德有希特勒的野心。

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民眾黨昨也號召支持者上凱道抗議，在臉書發文提及「台灣民眾黨主席黃國昌表示本黨絕對不會因此退縮、我們將更加團結起身行動，黃國昌號召全國支持者，本周日（3/29）上凱道、為柯文哲創黨主席與被踐踏的台灣司法討公道，請賴清德總統與民進黨不要迴避、勇敢出來面對，台灣民眾黨會堅定站在第一線，向綠色威權對抗到底」。

民眾黨的說法隨即遭到網友質疑，在臉書發文下方遭到大批網友留言打臉，而針對326柯才被宣判，民眾黨也隨即公布將在329上凱道，有不少網友也紛紛質疑民眾黨，在事前就已經先申請好凱道路權，並對此諷刺「自知在劫難逃，對自己凊白與否其實知道，就是為了政治鬥爭」、「他懂的啊⋯⋯憨草還在那清清白白」、「為什麼黃國昌昨天就說這週日上凱道？看到你黃國昌早就申請好了？怪怪的唉」、「就跟柯文哲昨天的講稿一樣，他預判了法官的預判，一切都是預判」、「無罪的話就會說沒證據就羈押柯文哲」、「有罪：拯救柯文哲！無罪：史上最大政治鬥爭！都可以是上街的理由」。

不過也有網友指出，在上「台北市申請使用道路網」查詢後發現，確實有人申請3/29的凱道路權，不過提出申請的日期是在昨日，網友為此質疑「確實是0326申請，但是不是早有預謀，又怕被抓包，所以才在記者會上演一齣戲後才提申請，這窩就不知道」、「當然啦~北市府應該不會開特急件、特權給特定政黨吧？？我相信不會.....吧（？TMD盜名黨若沒許可下衝去違法集會，就又可以賴給清德了呢！」

有網友指出，在上「台北市申請使用道路網」查詢後發現，確實有人申請3/29的凱道路權，不過提出申請的日期是在昨日，網友為此質疑「北市府應該不會開特急件、特權給特定政黨吧？？」（圖擷自網路）

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