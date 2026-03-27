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    首頁 > 政治

    自稱完成馬英九交代任務！三中案唯一有罪蔡正元：堅毅走向綠色黑牢

    2026/03/27 12:28 記者劉詠韻／台北報導
    蔡正元說，自己會很堅毅走向桃源街21號，走向綠色的黑牢接受苦練。（記者叢昌瑾攝）

    蔡正元說，自己會很堅毅走向桃源街21號，走向綠色的黑牢接受苦練。（記者叢昌瑾攝）

    身為三中案唯一有罪被告，前國民黨立委蔡正元今上午至台北地檢署執行科報到，入監前接受媒體訪問，強調自己的案件與中影股權交易無關，當年只是完成馬英九交代的任務，協助國民黨度過2006年的嚴重財務危機，卻被誤解侵占資金而判刑。他還說，自己會很堅毅走向桃源街21號，走向綠色的黑牢接受苦練。

    蔡正元回憶，馬英九當年面臨重大困境，包含擔任黨主席後，國民黨資金被陳水扁抽乾，連資遣費都無法支付。他說：「馬英九找我說需要10億元資金，我出面購買中影幫他解套。我這麼做是應該的，也覺得是幫國家、幫這個黨。」

    對於媒體追問慰問情況，蔡正元回應，通話已是去年的事情，他當時也關心馬英九的健康狀況，「不管如何，他年紀也不小了，我祝他恢復昔日的英挺與昂揚之氣。每個人都會老，也可能遇到健忘或身體狀況的困難，請大家多包容。」

    蔡正元接著說，馬英九仍是台灣一位可被信賴的前總統，「他是共同資產，不屬於任何一個人，不是姓蕭的資產，也不是姓金的資產。雖不是台灣歷史上最偉大的總統，但也不是最差的，所以應給他更多包容，不要苛責。」

    蔡正元強調，他的案件其實是三中案的「案外案」，與中影股權交易無關，「我作為買方，只是完成馬英九交代的任務，幫助國民黨度過95年度的財務危機。」

    蔡正元也說，當時他動用阿波羅公司資金，彌補中影公司被掏空的股份，確保公司不會因銀行抽銀根而倒閉，「這完全是我以董事身分所做的財務安排，卻被誤解為業務侵占自己的公司。這明顯不是合理審判，而是綠色暴政，毫無懸念的政治追殺。」

    蔡正元強調，他的案件其實是三中案的「案外案」，與中影股權交易無關，「我作為買方，只是完成馬英九交代的任務，幫助國民黨度過95年度的財務危機。」（記者叢昌瑾攝）

    蔡正元強調，他的案件其實是三中案的「案外案」，與中影股權交易無關，「我作為買方，只是完成馬英九交代的任務，幫助國民黨度過95年度的財務危機。」（記者叢昌瑾攝）

    蔡正元在支持者與主持人的鼓動下，突然俯身捲起褲管，向鏡頭展示腳踝上的電子監控設備。（記者叢昌瑾攝）

    蔡正元在支持者與主持人的鼓動下，突然俯身捲起褲管，向鏡頭展示腳踝上的電子監控設備。（記者叢昌瑾攝）

    前國民黨立委蔡正元於三中案因涉業務侵占罪，二審判處3年6月有期徒刑，他今一早至台北地檢署報到入監服刑。（記者叢昌瑾攝）

    前國民黨立委蔡正元於三中案因涉業務侵占罪，二審判處3年6月有期徒刑，他今一早至台北地檢署報到入監服刑。（記者叢昌瑾攝）

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