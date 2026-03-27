京華城案一審宣判》法官不採認柯文哲收賄1500萬 北檢：將上訴

台北地方法院昨宣判京華城收賄等弊案，將前台北市長柯文哲依收賄等四罪合併判刑十七年、褫奪公權六年，但合議庭僅認定柯收賄二一〇萬元罪證確鑿，但收賄一五〇〇萬部分，除了柯自己於「工作簿」檔案中記載的「審判外不利於己的書面陳述」，尚缺乏其他必要的補強證據，不能僅憑自白當做認定收賄的唯一證據。圖為柯文哲步入法院聽判。（記者塗建榮攝）

台北地方法院昨宣判京華城收賄等弊案，將前台北市長柯文哲依收賄等四罪合併判刑十七年、褫奪公權六年，但合議庭僅認定柯收賄二一〇萬元罪證確鑿，但收賄一五〇〇萬部分，除了柯自己於「工作簿」檔案中記載的「審判外不利於己的書面陳述」，尚缺乏其他必要的補強證據，不能僅憑自白當做認定收賄的唯一證據；但此部分因與柯收賄二一〇萬元屬想像競合的同一罪關係，因此不另行諭知此部分無罪。

據悉，檢方認為查扣柯所製作的Excel工作簿記載「小沈1500」，其餘募款資料均與實際情形相符，足認沈慶京行賄一五〇〇萬元；另應曉薇助理吳順民及京華城監察人張志澄獲判無罪，亦有違誤；北檢表示將於收到判決書後，儘速研議上訴。

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北院認定Excel工作簿是柯親製

合議庭認定從柯文哲住處扣押的行動硬碟中的「工作簿」檔案是柯親自製作的文件，檔案中除了「2022/11/1小沈1500沈慶京」之外的其他內容，經傳訊證人並比對後，具有真實性，確實是柯製作的。

合議庭也認定「小沈」就是沈慶京，因為沈於二〇二二年九月一日於邀請柯文哲參加京華廣場動土典禮的訊息，署名即自稱「小沈」，沈傳給柯的其他LINE對話紀錄也一概自稱「小沈」或「威京小沈」，而柯傳簡訊給黃珊珊稱「威京小沈已給過」，可證柯也稱沈為「小沈」。

檢方證據無法證明行收賄1500萬

判決書指出，柯文哲雖在「工作簿」明確記載各款項的時間、金額、姓名及經手人，但記載方式不能認定為帳冊，充其量只是「被告於審判外不利於己的供述」，但被告的自白不得作為判有罪的唯一證據，仍應調查其他必要證據，且補強證據須是具備構成犯罪事實的獨立證據，而非只是自白的佐證。

合議庭認為，除了柯在工作簿的自白記錄，尚缺乏監視畫面、金流紀錄、證人證述或其他必要證據證明沈已完成交付賄款，目前檢方證據尚未超越合理懷疑程度，「小沈已給過」訊息也可能是指二一〇萬元，基於證據法則，無法證明行收賄一五〇〇萬元為真實。但此部分與二一〇萬屬「想像競合」的同一罪關係，因此不另行諭知無罪。

北檢則說，對本案判決中有違誤及不當之處，檢察官將於收受判決書後，儘速研議上訴理由，依法於期限內提出上訴，並強調偵辦本案絕無預設立場，偵辦團隊秉持依據證據、查明事實、勿枉勿縱的客觀中立態度，詳查事實並妥適適用法律。

北檢表示，呼籲各界應尊重法院判決，維護司法公信力，對泛政治化或情緒化解讀本案、模糊焦點的言論不予回應。

京華城等案被告判刑一覽表

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