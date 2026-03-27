京華城案一審宣判 北院認定柯文哲收賄210萬

台北市前市長柯文哲、威京集團總裁沈慶京涉犯京華城案於昨日分別被判處十七年、十年有期徒刑。台北地方法院認為，柯、沈的行賄及收賄部分，所指的是沈以人頭方式交付共二一〇萬元部分，具對價關係，且本質屬前金、後謝。圖為柯文哲於開庭前步入法院。（記者羅沛德攝）

沈慶京透過7個人頭交付 北院：具對價關係

台北市前市長柯文哲、威京集團總裁沈慶京涉犯京華城案於昨日分別被判處十七年、十年有期徒刑。台北地方法院認為，柯、沈的行賄及收賄部分，所指的是沈以人頭方式交付共二一〇萬元部分，具對價關係，且本質屬前金、後謝。此外，收、賄雙方只要可得推悉方式，達至合意即可認定為具有犯意聯絡。

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達至合意 即可認定犯意聯絡

北院說明，收受賄賂罪的認定，祗須所收受之賄賂或不正利益與其職務上行為有對價關係，亦即具有原因目的之對應關係即已成立。而是否具有對價關係，應從實質上就公務員職務行為之內容、交付者與收受者之關係、雙方授受金錢、財物或利益之種類、價額、交付時間與真正原因等客觀情形綜合審酌。

合議庭認為，收賄罪因為屬於嚴重犯罪，因此採抽象危險犯方式予以規範，行為一經著手，罪即成立，雖然可分為要求、期約、收受三個階段，但非必然循序進階，採跳躍甚或一次直接進行到最末階段，並不違常。行、收賄人員，利用明示、默示或可得推悉方式，達致合意，皆無不可。

北院指出，二〇二〇年二月廿日，時任鼎越開發董事長朱亞虎陪同沈與柯密會後，見沈面露滿意微笑離去，反映兩人會談結果具正面意義，其後北市府將京華城案送交都委會研議，可推知雙方已就違背職務行為與利益給付，形成可得推悉之默示對價合意，並進而達成期約賄賂之犯意聯絡。

李文宗曾說 「市長心存感激」

其後，沈慶京於三月廿四日至三月廿六日期間，透過七個人頭將二一〇萬元給付至柯文哲政治獻金專戶，朱亞虎曾向柯文哲競辦助理李文宗告知此事，並獲回應「長輩友人涓涓襄助，市長和我們都心存感激…謝謝您，弟文宗」，北院因此認定柯對此知情，並認定此為賄款交付。

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