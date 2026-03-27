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    首頁 > 政治

    蔡正元今入監！曝與柯文哲昨深夜密會：他是誤闖政治叢林的白兔醫生

    2026/03/27 12:14 記者劉詠韻／台北報導
    蔡正元笑容滿面地搭乘囚車解送至台北監獄執行徒刑。（記者叢昌瑾攝）

    蔡正元笑容滿面地搭乘囚車解送至台北監獄執行徒刑。（記者叢昌瑾攝）

    前國民黨立委蔡正元於三中案因涉業務侵占罪，二審判處3年6月有期徒刑，他今一早至台北地檢署報到入監服刑，受訪時提及民眾黨前主席柯文哲昨晚提前拜訪他道別。對此，蔡正元形容柯文哲是「誤闖政治叢林的白兔醫生」，並稱自己會很堅毅走向桃源街21號，走向綠色的黑牢接受苦練。

    蔡正元表示，昨晚在朋友為他舉辦餞行聚會時，接到陳智菡來電，轉達柯文哲的關心，稱柯文哲擔心今天在北檢現場發言可能哽咽、表達不佳，因此希望能在昨晚親自探望。他回憶，見到柯文哲仍保持堅毅開朗，面對司法判決的不公毫不頹喪令他放心，「雖然我們在政治立場上常有不同意見，但彼此在相互尊重的基礎上建立了深厚友誼，從政敵變為好友。」

    蔡正元透露，柯文哲在談話中多次提到一個概念：「我當醫生這麼久，只想救人，不管病人背景、政治立場如何。法官、檢察官也應公平、公正地審視證據，為被告呈現完整有利、不利資訊。為何有時證據會被扭曲，對被告不利的證物被放大？」

    蔡正元還形容柯文哲是「誤闖政治叢林的白兔醫生」，提醒他在人生難免遇到黑暗時刻時，更要堅守原則、維護公平正義，並為後代子孫利益奮鬥。他還說，祖先來台超過4百年，而「台灣的前途關乎所有人，在台灣要秉持留下一個美麗的生存空間，我們沒有不努力的理由」，他會很堅毅走向桃源街21號，走向綠色的黑牢，接受苦練。

    蔡正元入監前受訪。（記者叢昌瑾攝）

    蔡正元入監前受訪。（記者叢昌瑾攝）

    蔡正元笑容滿面地搭乘囚車解送至台北監獄執行徒刑。（記者叢昌瑾攝）

    蔡正元笑容滿面地搭乘囚車解送至台北監獄執行徒刑。（記者叢昌瑾攝）

    蔡正元入監前受訪。（記者叢昌瑾攝）

    蔡正元入監前受訪。（記者叢昌瑾攝）

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