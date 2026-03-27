從柯文哲到徐春鶯 吳欣岱：統戰滲透選舉結構

台灣基進台北市黨部主委、台北市議員第2選區（南港、內湖）參選人吳欣岱今（27）天表示，選舉拚錢、拚人、拚聲量，而「人」跟「錢」都是中國統戰部門輕易可以拿出來的東西。（記者何玉華攝）

台灣基進台北市黨部主委、台北市議員第2選區（南港、內湖）參選人吳欣岱今（27）天表示，台灣民眾黨前主席柯文哲被判刑17年，讓10年前支持他的人被背叛，「投給了一個罪犯」，而民眾黨前新住民委員會主委、一度列不分區立委的徐春鶯，被依反滲透法等罪嫌起訴，凸顯選舉拚錢、拚人、拚聲量，而「人」跟「錢」都是中國統戰部門輕易可以拿出來的東西。

吳欣岱今天出席台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、時代力量、台灣綠黨共同組成的「台灣前進陣線」推薦松信議員參選人鄧樂強時表示，柯文哲一審被判刑17年，有很多人10年前支持柯文哲，出錢、出人投票，沒有想到換來的是10年後被背叛，「投給了一個罪犯」，讓很多人對台灣的第3勢力感到失望。「台灣前進陣線」就是希望可以給台灣一個真正清新，真正超越藍綠的第3勢力。

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吳欣岱表示，除了柯文哲，這幾天更受關注的是徐春鶯，曾是台灣民眾黨2022年不分區第一名人選，實則是在台灣的統戰中配代表。在徐春鶯的起訴書裡面可以看到，她跟中國的統戰部門有非常密切的聯繫，並打算在中國國民黨、新黨跟台灣民眾黨各推出一派代表中配的不分區名單，在立法院黨團裡面成立「中配大聯盟」，但她們並不能代表在台灣36萬真正中配的聲音，她們只是代表統促黨的聲音，是代表中國共產黨的聲音，應該叫做「統戰大聯盟」。

吳欣岱以她過去參選的經驗說，台灣的選舉有太多太多問題，金權政治靠著綁樁、靠著錢，靠著更多的操作而選上的政治人物，根本沒有跟人民站在一起。在地方選舉，拚錢、拚人、拚聲量，而「人」跟「錢」其實都是中國統戰部門輕易就可以拿出來的東西。

吳欣岱說，台灣基進選擇跟其他小黨一起組成「台灣前進陣線」，希望台灣可以有一個從人民發起的真正忠於台灣的力量，不要靠錢，不要靠著背後的中國顏色去支持，不要靠著炒聲量，吵一些跟人民沒有關係的政治議題來取得權利，「台灣前進陣線」就是真正代表台灣人的團隊。

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