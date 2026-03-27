北院認柯文哲收賄210萬！黃國昌喊難以置信 葉耀元酸：怎考上律師？

民眾黨創黨主席柯文哲（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城容積率收賄等案，台北地方法院昨判柯17年徒刑、褫奪公權6年。民眾黨主席黃國昌發文聲援，質疑柯根本不知道有210萬元捐款，反問「這算哪門子賄賂？」對此，美國聖湯瑪斯大學教授葉耀元提出3點質疑反擊，更狠嗆黃國昌：「不然你解釋一下，那210萬去哪了？」

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文指出，他不是很確定黃國昌怎麼拿到律師執照的，因為：

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首先、貪污不分大小，有收受資金以及存在對價關係就是貪污，即便是10塊錢也是。

其次、請問這210萬最後有到李文宗的口袋裡去嗎？

最後、不然你解釋一下那210萬到哪裡去了？

網友看到貼文後相繼留言，有人說「國蔥應該是屬於比較可惡的，他明明知道法律，卻把支持者教育成法盲」、「現在都會怪到賴清德頭上，噗噗」、「國蔥就不要退選，也學柯文哲試試看啊，不難理解的」。

台北市前市長柯文哲、威京集團總裁沈慶京涉犯京華城案於昨日分別被判處17年、10年有期徒刑。台北地方法院認為，柯、沈的行賄及收賄部分，所指的是沈以人頭方式交付共210萬元部分，具對價關係，且本質屬前金、後謝。此外，收、賄雙方只要可得推悉方式，達至合意即可認定為具有犯意聯絡。

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