柯文哲一審判刑17年 民進黨：請當事人勇敢面對

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，檢方起訴違背職務收賄罪、主管事務圖利罪、公益侵占罪、背信等4大罪，具體求刑28年半，案經台北地方法院審理1年多，今判處柯文哲17年有期徒刑，圖為柯文哲到庭聽判。（記者塗建榮攝）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，台北地方法院今（26日）判處17年有期徒刑、褫奪公權6年，可上訴．對此，民進黨呼籲，請當事人尊重司法、勇敢面對。

台北地檢署起訴時對柯文哲具體求刑28年半，包括京華城案涉收賄（210萬＋1500萬）、圖利罪一併求刑15年、併科罰金5000萬元，2件公益侵占罪（利用木可公司侵占6234萬、侵占邱佩琳轉交的600萬元政治獻金）各求處6年、5年，背信罪（挪用眾望基金會827萬元支付民眾黨工薪水）求刑2年6月。

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案經台北地方法院審理1年多，今天下午2時30分宣判，將柯文哲依違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。可上訴。

關於京華城案，民進黨回應，對於司法個案，本黨一向尊重司法，不評論個案，也不接受沒有事實基礎的指控；相關問題請回到事實與法律，請當事人尊重司法、勇敢面對。

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