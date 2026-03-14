江啟臣、謝龍介、柯志恩3人攜手 強調6都都要拿下、不能缺一都

有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣（中）今舉行見面會，同黨高雄、台南市長參選人立委柯志恩（左二）、謝龍介（右二）都到場力挺。（記者廖耀東攝）

國民黨有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣今天在南區醒修宮舉行中西東南區見面會，國民黨台南市長參選人謝龍介、高雄市長參選人柯志恩都到場表達支持，強調江啟臣在8年前就準備好了！3人宣示要強強連手，國民黨在六都不能缺一都，要把最後拼圖拼出來，從南到北都要拿下。

國民黨將於3月25日至3月31日舉行初選民調，江啟臣自3月1日展開各地區的見面會，今天在中西東南區舉行，除了在地市議員、在地立委羅廷瑋外，江啟臣還邀請同黨台南市長參選人謝龍介、高雄市長參選人柯志恩助陣。

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柯志恩表示，國民黨徵召她和謝龍介參選高雄市、台南市長，六都現在都在等江啟臣一個人，他在8年前就準備好了，6都有5都底定，要把最後拼圖拼出來，他們三人要連成一線，年底他們三人一定都會離開立法院，要進駐台中、台南、高雄，展現地方的魄力。

謝龍介表示，醒修宮的主神是關聖帝君，江有帝君的忠義之氣，為了打拚，敢衝敢拚不怕累。他並強調，不管在台南、高雄還是台中，都要連成一線。台南、高雄、台中，大家都要連絡好，唯一支持江啟臣。

江啟臣表示，他們3人要連成一線，強強聯手，柯志恩與謝龍介今天來到這裡，不光是私人的交情，也是為了大局，就是希望台中能推出最強的人選，因為只有強強聯手，才能讓六都連線，從南到北全部拿下。尤其台南、高雄寄予高度期望。台中絕對不能成為缺口，更不能失守。

江啟臣表示，盧市長把台中翻轉成為六都的典範。但接棒的人必須負責讓台中更幸福、更宜居、更國際化，這一棒他有信心可以接棒。

江啟臣表示，10年前台中的人口大概266萬，現在已經超過285萬。這代表台中在成長。只要方向正確，繼續努力，台中成為300萬人的國際大都市指日可待。

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