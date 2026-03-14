屏東三地門飛行傘墜落！男10米高墜地身亡 身分曝光

屏東縣三地門鄉賽嘉飛行場降落場附近發生飛行傘墜落意外，消防人員到場急救。（屏東縣消防局提供）

首次上稿 18:12

更新時間 18:56

屏東縣三地門鄉賽嘉飛行場降落場附近今（14）日下午發生飛行傘墜落意外，消防局獲報派員趕到現場救援，發現50多歲男子受傷，已無生命徵象，送醫搶救不幸不治。

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屏東縣消防局下午2點50分左右接獲報案，三地門鄉賽嘉飛行場降落場附近有1人操作無動力飛行傘，約從10公尺處墜落，消防局出動三地門、高級救護分隊，共計3車5人趕往搶救，下午3點08分到達，發現為年約53歲男性受傷，已無呼吸心跳，立即急救，以救護車送往屏東榮總龍泉分院，仍宣告不治。全案仍待調查。

死者是來自台中市的戴姓高級飛行員，據賽嘉飛行場指出，起飛時間為中午12點左右，天氣狀況正常，事發附近有民眾目擊指稱，飛行傘於下降過程中，疑似在低空遇到一陣強風，連人帶傘在空中捲一圈後摔落地面。里港警分局也指出，本案未波及其他人車，已通知家屬並進行後續調查。

屏東縣體育發展中心說明，全案後續將依屏東縣無動力飛行運動管理自治條例第29條規定，召開飛安委員會調查，並依照調查結果作成報告公布。

屏東縣三地門鄉賽嘉飛行場降落場附近發生飛行傘墜落意外。（屏東縣消防局提供）

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