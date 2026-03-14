搭北捷翹腳、聲量過大起口角 男擋道被推下車月台互毆

唐姓男子急於下車卻被擋在門口，要求借過未果後，將廖男強力推往車廂外。（記者鄭景議翻攝）

28歲廖男今午搭北捷文湖線時，翹腳且說話聲量過大，引發36歲趙女不滿，雙方在車門口爆口角，61歲唐男被擋道無法下車，憤而將廖男推下車，雙方隨即在月台發生肢體拉扯。警方獲報趕抵，雖廖、唐事後互不提告，警方仍依社會秩序維護法將2人移送法辦。

警方調查，今日下午1時40分許接獲報案，指稱捷運忠孝復興站內有民眾發生暴力衝突。員警到場後發現，廖姓男子當時正搭乘文湖線由木柵往南港方向行駛，因他在車廂內的行為與音量十分擾人，趙姓女子在列車抵達忠孝復興站準備下車時，當面向廖男抱怨，未料廖男情緒激動，雙方直接在車廂門口僵持不下。

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61歲唐姓男子急於下車卻被廖、趙兩人擋住門口，多次要求借過未果後，唐男一時氣憤，伸手將廖男強力推往車廂外，廖男被推後不甘示弱回擊，兩人在月台上展開激烈的肢體拉扯，現場旅客受驚閃避。

警方到場將三方區隔，避免衝突進一步擴大。經詢問，廖男與唐男雖然身上有輕微擦傷，但冷靜後均表示了解是一時衝動，互不提出刑事告訴。然而，警方強調對於任何公共場所的暴力行為採取「零容忍」立場，雖然雙方不提告，但其行為已嚴重影響公共秩序，仍依社會秩序維護法第87條第1項「加暴行於人」之規定，將廖、唐兩人移送台北地方法院簡易庭裁處。

大安分局呼籲，民眾搭乘大眾運輸工具應遵守乘車禮儀，若遇紛爭應保持理性溝通，並循正當管道或請求站務人員協助解決，切勿私下訴諸暴力。在公共場所動手不僅可能受傷，更須面臨法律裁罰，警方必定依法嚴辦以維護社會安全秩序。

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