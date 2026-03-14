最狂打臉來了？擁3公司企業大老曝包機價格 怒嗆藍白：夠了沒

圖為華航頭等艙，示意圖。（資料照）

針對赴日觀戰WBC爭議，行政院長卓榮泰昨秀出包機208萬元單據，徐巧芯等藍營人士諷刺「真划算」；華航前機師、民眾黨北市議員張志豪則「精算」，來回價格要500萬以上。對此，一名企業界大老闆在Threads發文，曝光5個月前包機讓公司100人來回印度，總金額為313萬，他表示：「日本當天來回包機208萬算貴了好嗎？」他也怒批藍白：「你們夠了沒啦？」

查詢該名網友個人簡介等資料，只見他擁有多間公司，他日前也發文表示自己是3家公司的負責人，願意拿出300萬現金和質疑卓榮泰貪瀆的立委王鴻薇對賭，要求若卓榮泰提出的單據為真，王鴻薇就請辭立委。

請繼續往下閱讀...

這位老闆昨日在Threads發文表示：「很少人有包機經驗吧？剛好我有！」他曬出5個月前公司的對話內容，表示當時曾和某間旅行社洽談包機事宜，希望有航空公司提供100人包機往返印度服務，最後談到一間，總金額為313萬。

「日本當天來回包機208萬算貴了好嗎？」老闆批。他表示，自己是第一次和該公司做生意，對方只收了他3成訂金，其餘後付，「他們如果客戶是行政院長根本就不需要要求訂金，因為不怕行政院長不付錢」。老闆也嗆：「你們夠了沒啦！？可以還我們一個清靜了嗎？無知無腦沒見過世面的紅白藍草！」

該文章目前已經過編輯修改。老闆表示，先前他發文未顧及相關人士隱私，導致對方接到大量小草電話，不勝其擾。同時，也造成業界壓力，「因為有些事情是不能講的」。有些航空公司也不滿，因為跟牌面上的價格差很多。「牌面的價格就是一般消費者打去問的價格，當然高很多，被我揭露了，他們一定不高興。」

貼文下方，網友紛紛留言表示：「希望沒見過世面的草會看到」、「都是只吃得起紙包雞的人在那邊吵包機」。老闆也在留言中表示，目前正在洽詢5月底前往東京的來回包機價格，正等待對方回覆中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法