京華城案宣判倒數！柯文哲自爆「橘子」去日本原因：是我也不要回來

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

京華城案將於26日宣判，前台北市長柯文哲昔日的貼身祕書「橘子」許芷瑜，自檢方發動大規模搜索前夕，爆出逃亡日本後至今音訊全無，不少人直言若柯文哲想證明清白，叫橘子回來才是上上策，但白營的人卻一再避答。沒想到柯文哲自己近日自爆，稱橘子跑去日本是因為跟他吵架，引發討論。

柯文哲近日上資深媒體人錢怡君主持的網路節目《錢子梅政經》接受專訪 ，針對京華城案繼續為自己喊冤，宣稱自己當初被羈押時真的搞不清楚狀況，「我當時想說，這京華城案再怎麼樣，我也不會有事啊，我連容積率840都不知道，因為當時就議員說要陳情，我的態度就是你要陳情就去陳情啊，就送院議啊。阿那個都委會，委員名單也不是我欽點的，它是經過一個很複雜的程序遴選出來的；我也沒有跟任何公務員講說這個要怎麼辦，也沒有跟都市計畫委員會去關說什麼，通通都沒有……所以這個案子就算是有問題，也跟我無關啊！結果還被關了一年。」

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當錢怡君問到大家關心的橘子下落，很多人都敲碗快聯絡橘子回來，柯文哲回應稱：「我跟妳講齁，第一點，我們現在哪裡敢聯絡……她是這樣，她本來那時候被我罵一罵，這個有故事啦，反正就是她被我罵，她就不爽，不爽就去日本讀書了。後來案子爆發的時候，她看到李文宗……我跟妳講，要是我看到李文宗那個下場，我也不敢回來。李文宗那個實在是有夠冤枉，他什麼事都沒幹，竟然被關了11個月。還有那時候鏡新聞把橘子寫成那個樣子，什麼『地下黨主席』、『掌櫃』，當然會想說，連李文宗都關成這個樣子了，回來也只是多一個被關而已。如果是我也不會那麼白癡，回去給你們關做什麼？等你們一審都判完了，我再看看我要不要回來。」

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