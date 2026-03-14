港湖吸票機高嘉瑜回鍋影響藍綠白 闕枚莎:國民黨年輕人支持度要再進步

闕枚莎（右）表示，高嘉瑜回鍋也影響淺藍選票，之後港湖國民黨應採聯合競選，找蔣萬安（左）來站台。（資料照）

台北市第二選區（內湖、南港）傳統基本盤分佈藍大於綠，國民黨籍議員闕枚莎認為，此次選情相當緊張，綠營戰將高嘉瑜回鍋，不僅牽動綠營基本盤，更會吸納中間、淺藍選民，藍營的參選人也人人自危，此次提五席也會採聯合競選方式力求全壘打；尤其，內湖、南港有許多新一代年輕移民，這是國民黨較弱的部分，需要多加油。

闕枚莎表示，藍、綠基本盤是否有所變動還不好說，但國民黨確實在年輕族群的支持度還有再進步空間，尤其內湖、南港選區，近年都持續有新一代年輕移民搬入，包含內科、南軟都是，老舊社區都在轉變中，最近也著手研究青年議題，只要有機會就會向青年朋友請益，了解新時代年輕人的需求是什麼，這部分確實是不如民進黨。

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她也提及，高嘉瑜回鍋不只影響綠營，更可能吸納中間，甚至是淺藍選票，因此藍營參選人也戒慎恐懼，接下來應會採取聯合競選方式，包括台北市長蔣萬安、立委李彥秀都會來助選。至於現任議員陳宥丞方面，她認為陳是民眾黨唯一支持，且過去承接前副市長黃珊珊的票源，算是相對穩定。

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