加密貨幣沙皇開第1槍！白宮顧問籲宣布戰勝伊朗撤出

白宮資深顧問、加密貨幣沙皇塞克斯（David Sacks）。（AP）

美國和以色列對伊朗的聯合軍事行動已持續兩週，白宮資深顧問塞克斯（David Sacks）13日呼籲，美國尋求伊朗戰爭的「出口」，表示現在是「宣布勝利並且撤出的好時機」。

《金融時報》報導，這是首見川普政府高層官員公開對伊朗戰事表達不滿的訊號。《路透》13日報導此事，也指這是川普政府內，呼籲撤出伊朗衝突的一個罕見例子。

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川普政府人工智慧（AI）和加密貨幣沙皇塞克斯，13日在他共同主持的Podcast節目All-In中說，「現在是宣布勝利並撤出的好時機」，美國已經削弱伊朗軍事能力，「我認同我們應該設法尋求出口」，他說，這「很清楚是市場會樂見之事」。他指出，若衝突沒往任何好結果發展，就得思考如何讓情勢降溫，而他認為這涉及達成某種停火協議，或者經過談判與伊朗的解決方案。

長期批評干預政策、反對美國進一步介入烏俄戰爭的塞克斯，對持續攻擊能源基礎設施的可能後果表示擔憂，其中包含爆發核戰的可能性。他說，若更多伊朗能源基礎設施遭攻擊，「他們可能繼續針對整個波斯灣各國的油氣基礎設施⋯⋯這會是更糟糕的結果」，進一步升高局勢「可能使波斯灣幾乎無法居住」，他並提到，尤其是沙烏地阿拉伯，「那會是真正的災難性局面」。

他點出以色列會是最大的可能衝突點，「若這場戰爭持續數週或數月，以色列可能遭到摧毀」、「他們的防空系統可能耗盡⋯⋯接著你得擔心以色列可能考慮動用核武來升高這場戰爭」。

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