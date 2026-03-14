川習會前夕 美5大車協籲川普：阻中國車企進軍美市場

比亞迪積極考慮在加拿大設廠。（法新社）

在美國總統川普與中國國家主席習近平會面前夕，美國5大汽車產業協會首長近日聯名致函國務卿魯比歐、財長貝森特、商務部長盧特尼克與貿易代表葛里爾，敦促川普政府阻止中國汽車製造商進入美國市場。

該信函指出，這些產業協會對「中國意圖主導全球汽車製造業以及進入美國市場的持續努力嚴正關切；相關行動對美國全球競爭力、國家安全與汽車產業基礎構成直接威脅」。

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他們表示，中國政策允許其本國車企以不公平的低價銷售汽車，而加拿大放行部份中國車進入加國的決定，為這些公司進入美國市場創造了「潛在後門」。

該信函說，「在此關鍵時刻，美國對中國汽車的經濟與國安風險保持警戒，並重申保護與強化美國汽車產業的承諾至關重要」。

加拿大近期宣佈，計畫每年豁免4.9萬輛中國製電動車高關稅，此政策轉變顯示與美國分道揚鑣。加拿大政府目前鼓勵在加國成立加中合資車廠，比亞迪近日透露，正積極考慮在加拿大建廠。

信函指出，中國車企受惠於智財竊取、大規模的政府補貼與以低於市價售車，致使美國車企處於競爭劣勢。

他們說，「我們也強烈敦促政府拒絕中國製造商，透過在美國建廠，試圖規避現有管制措施；無論這些車輛是進口或是在美國製造，對美國汽車產業帶來的市場扭曲與風險，本質上都是相同的」。

今年1月間，川普表示，他對於中國車企在美國製造汽車抱持開放態度。他說，「如果他們來這裡建廠、僱用你與你的親友、鄰居，那就太好了」。

連署該信函的包括，汽車創新聯盟、美國汽車政策委員會、美國汽車駕駛協會、代表零件供應商的美國汽車與設備製造商協會，以及全國汽車經銷商協會等首長，幾乎涵蓋美國所有汽車製造業者，包括通用、豐田、福斯及其經銷商與零件供應商。

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