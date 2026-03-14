日本4億驚天搶案黑吃黑內幕曝！山口組黑幫聯手搶劫中國運鈔團

日本警視廳今（14日）宣布破獲這起跨國強盜案，逮捕包含山口組幹部在內的7名黑幫成員。（取自「日本電視台」（日テレNEWS）報導畫面）

東京上野街頭日前驚傳現金強盜案，金額達4.23億日圓（約新台幣8500萬元）。日本警視廳今（14日）宣布破獲這起跨國強盜案，逮捕包含山口組幹部在內的7名黑幫成員。該搶案內幕曲折離奇宛如電影情節，更疑有黑吃黑情形。

根據《讀賣新聞》報導，這起案件主謀為山口組幹部狩野仁琉（21歲）、小池恒兒（47歲）二人，其餘被捕人士包括，住吉會系幹部伊藤雄飛（27歲）、極東會幹部福原健光（48歲）等人。他們涉嫌在今年1月底，伏擊一組正準備運送4.23億日圓前往香港買黃金的中國籍男女，案發過程中，嫌犯甚至在逃竄時開車撞人，行徑極為囂張。

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根據警方調查，這起案件涉案成員身分驚人，竟由日本三大暴力團「山口組」、「住吉會」、「極東會」的幹部共同策劃。1月29日晚間9點半，7名中國籍男女，準備在JR上野站東側，將3只裝滿現金的行李箱搬運上車，不料狩野仁琉等人早已掌握情報，埋伏在旁。執行組成員先是上前強搶行李箱，被被害人發現後，竟當眾噴灑催淚噴霧並暴力壓制，隨即搭乘由小池恒兒駕駛的輕型車逃離。

令人髮指的是，嫌犯逃逸過程中完全無視人命，在案發地點附近路段直接撞上一名50多歲的路人，隨後進行肇事逃逸。為了躲避查緝，這群人隨後換乘一輛登記在狩野父親名下的休旅車，展開橫跨東京都、千葉縣、茨城縣、栃木縣、埼玉縣的「關東大逃亡」。警方透過調閱數千支監視器的「接力解析方式」，最終鎖定這群人的藏匿處，並於今日發動大規模搜索，在多處黑幫據點查扣現金約2750萬日圓（約新台幣550萬元）。

更驚人的是，這起強盜案疑似只是「黑吃黑」連環計畫的一部分。上野案發後不到3小時，羽田機場停車場也發生類似襲擊事件，雖然現場1.9億日圓（約新台幣3800萬元）未被奪走，但其中2名受害者隨後帶錢飛抵香港後，竟又在香港街頭立刻遭到洗劫。香港警方日前已逮捕6名嫌疑人，其中一名遭起訴的20多歲日籍男子，竟就是羽田機場案的運鈔成員，警方懷疑他是向他人洩露運送路線的「內鬼」。

目前警視廳懷疑這是一起內鬼洩密的跨國犯罪，這群黑幫成員可能事先勾結運鈔團內部人員，精準掌握運送路線。目前日本警方已透過國際刑警組織（ICPO）與香港當局展開全面情資交換，要徹查這起橫跨台東區、羽田機場與香港三地的連環強盜案背後的最終幕後黑手。

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