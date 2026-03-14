「我發生山難」成訣別！彰化59歲男單攻西巒大山 失聯5天尋獲遺體

家屬PO出魏男入山前身影。（民眾提供）

首次上稿 17:22

更新時間 17:39（新增照片）

彰化縣59歲魏姓男子，10日獨自前往南投信義鄉單攻西巒大山，當晚突透過LINE傳訊給妻子「我發生山難，幫我通報救援」，隨後失聯。歷經5天搜救，今（14日）下午傳出不幸消息，搜救人員在瞭望台下方約250公尺處尋獲魏男，但已明顯死亡。

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據了解，魏男10日清晨前往南投縣信義鄉攀登百岳「西巒大山」，原本規劃單日往返，未料當晚突然傳訊向妻子求救後失聯。家屬焦急報案，並在登山社團發文尋人，詳細描述魏男當天穿著寶藍色羽絨外套、卡其色長褲、藍色背包及黑色棒球帽，懇請山友協助留意，「任何蛛絲馬跡，都可能成為爸爸回家的關鍵。」

南投縣消防局連日動員警義消入山搜索，知名山難搜救志工「跑山獸」Petr Novotny也於昨天加入救援行列。今天下午約3時許，搜救人員在瞭望台下方約250公尺處，發現魏男身影，但已無生命跡象，明顯死亡。

噩耗傳回原本抱持一絲希望的家人瞬間崩潰，目前搜救人員正進行吊掛作業，將魏男遺體運送下山，詳細事故原因仍待調查釐清。

魏姓退休課長在西巒大山瞭望台下方山谷草叢堆中被發現（有紅點處），已明顯死亡。（南投縣消防局提供）

魏男當晚透過LINE傳訊給妻子「我發生山難，幫我通報救援」，隨後失聯。（民眾提供）

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