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    退休課長散落山谷帽鞋引路 西巒大山瞭望台下切250米尋獲

    2026/03/14 18:39 記者陳鳳麗／南投報導
    南投縣搜救人員架繩下切山谷，先發現魏姓男子的鞋帽和能量飲，繼續下切終於找到人（紅點處）。（南投縣消防局提供）

    南投縣搜救人員架繩下切山谷，先發現魏姓男子的鞋帽和能量飲，繼續下切終於找到人（紅點處）。（南投縣消防局提供）

    彰化縣魏姓退休課長10日獨攀南投縣信義鄉西巒大山，當晚曾傳訊息告知妻子「我發生山難」。南投縣消防局經5天搜救，今天（14日）兵分6組，其中一組從瞭望台下切，在100多公尺深發現魏男帽子、鞋子以及能量飲，搜救人員繼續往下，在約250公尺深山谷的草叢裡尋獲魏男，但他已明顯死亡。當地陡峭，搜救人員明早設法將遺體拉上瞭望台。

    59歲魏姓退休課長10日獨自單攻西巒大山，當晚近9點，妻子接到「我發生山難，幫我通報」訊息，但位置不明。南投縣消防局派員搜尋，今天是第5天，6組搜救人員放射狀在6個陡峭處下切搜尋，其中一組分配在人倫登山口往上3.8K瞭望台，4名搜救人員架繩索下切。

    南投縣消防局指出，當地地形險惡，山勢陡峭，搜救人員大概在100多公尺深發現魏男的帽子和鞋子，再往下一點到魏男的能量飲。搜救人員推測，魏男應該在更下方，4人繼續下降，在250公尺深的山谷草叢中發現魏男，但他已明顯死亡。

    遺體位在250深的山谷中，下切搜救人員自己要再拉繩索往上就不容易，要將遺體送上瞭望台更是一大考驗。另一組搜救人員傍晚抵達瞭望台，考量直升機無法靠近，且天色漸暗，搜救人員決定明天一早再設法將遺體拉上來。

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    魏男入山前身影。（資料照）

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