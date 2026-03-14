明清晨低溫持續！早晚溫差大 下週二起有濃霧、恐影響航班

一週溫度趨勢。（氣象署提供）

把握明天好天氣！中央氣象署預報，明天持續有輻射冷卻效應影響，清晨桃竹苗部分地區有10度以下低溫、且各地早晚溫差大，下週一、二兩天吹東風，迎風面地區有零星短暫雨；下週五（20日）另一波東北季風和鋒面報到，天氣又會轉變。

氣象署預報員鄭傑仁表示，明天清晨一定要注意輻射冷卻帶來的低溫影響，中部以北、宜蘭地區低溫約12度到15度，並特別提醒，桃竹苗部分地方如近山區，可能出現10度以下低溫，但白天起，西半部可回溫到24度到26度。

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「下週一、二兩天轉為偏東風的環境，迎鋒面會有一點降雨」，鄭傑仁說，這兩天雖然大部分地區是晴到多雲的好天氣，但基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島迎鋒面有零星短暫雨，不過溫度會逐日回升，中部以北、宜蘭白天可達24度到27度。

鄭傑仁說，下週三、四（18、19日）兩天天氣更好，各地大多為晴到多雲，並轉為吹東南風的天氣，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨；溫度也更回溫，中南部地區白天甚至可達28度到30度，略微熱的天氣。

鄭傑仁指出，下週五（20日）有另外一波東北季風和鋒面報到，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗山區有零星短暫陣雨；另外，氣溫也略略下降，白天北部、宜蘭約23度到25度，花東約26度，中南部不太受影響，白天仍可達26度到28度。

鄭傑仁表示，這波東北季風預計持續到下週六，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北山區有零星短暫雨，不過目前預報的不確定性較大，提醒民眾多留意氣象署最新的預報。

鄭傑仁也指出，下週因天氣轉暖、吹東風和東南風，下週二（17日）清晨彰化到台南地區有霧，以及下週三、四（18、19日）兩天，馬祖、金門全天有霧，可能影響航班，提醒民眾注意。

週末日夜溫差大。（氣象署提供）

一週降雨趨勢。（氣象署提供）

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