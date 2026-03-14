北市文山區面交虛幣遭辣椒水襲眼 歹徒強奪10萬6小時落網

鄭男等2人約被害人在北市文山區面交虛幣，突噴灑辣椒水並搶走現金逃逸。（記者鄭景議翻攝）

20歲鄭姓男子與一名少年昨（13日）假借賣家名義，約民眾在北市文山區超商面交虛擬貨幣，趁被害人提領10萬元現款後，突朝眼睛噴灑辣椒水並搶走現金逃逸。警方案發6小時內在三重將2嫌犯緝捕到案。全案依搶奪、傷害及詐欺等罪嫌移送，並建請檢察官向法院聲請羈押。

警方調查，20歲鄭男與該名少年均無固定工作、無幫派背景，兩人預謀透過網路以販售虛擬貨幣為誘餌，隨機鎖定想購買泰達幣的民眾。被害人昨依約前往文山區一處超商內見面，並在提款機提領10萬元現金準備交易。

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未料，2嫌未進行任何轉幣動作，突然拿出預藏辣椒水，朝被害人的臉部與眼睛猛噴，隨即強行奪走10萬元現鈔，分頭往和興路河堤方向逃竄。被害人當場雙眼刺痛無法睜開，忍痛向店員求助並報警。

警方獲報與刑事警察大隊共同成立專案小組，透過影像追查與資料比對，鎖定2名嫌犯的逃逸動線。專案小組展開攔截圍捕，6小時內在三重將鄭男與少年當場制伏，並追回部分贓款。

經警方清查，鄭男2人名下根本沒有任何虛擬貨幣，純粹是利用網路面交作為掩護進行預謀搶奪。警方認定兩人涉嫌重大，依法移送台北地檢署偵辦。

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