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    首頁 > 政治

    賴稱國民黨對台人「比日殖民還差」 藍提5問嗆：沒國民黨領導抗戰勝利能當選總統？

    2026/03/14 18:38 記者施曉光／台北報導
    國民黨文傳會副主委尹乃菁今晚提出「五問」反嗆賴清德。（資料照）

    國民黨文傳會副主委尹乃菁今晚提出「五問」反嗆賴清德。（資料照）

    針對總統賴清德公開表示「國民黨對待台灣人民比日本殖民還差」，國民黨文傳會副主委尹乃菁今晚提出「五問」反嗆賴清德，如果不是國民黨領導抗戰勝利，二戰後台灣必被共產黨占領，民進黨能組黨？賴清德能當選總統？

    尹乃菁強調，做人要有良心，「人在做，天在看」，賴清德既然已經是國家元首，更應以團結社會為責任，而不是為了政黨或個人政治利益，以偏概全、扭曲歷史，耽溺「戀殖」，挑撥人民感情、製造仇恨與對立。

    尹乃菁「五問」賴清德要求正面回答，包括日據時代台灣只有300多個大學生，又有多少高校生？日據時代台灣人能選立委、縣市長？日據時代會給農民375減租、放領公地？日據時代殺了多少反抗的原住民、義民與台灣人民？如果不是國民黨，二戰後台灣必被共產黨占領，民進黨能夠組黨，賴清德能夠當選總統？

    尹乃菁表示，歷史從來不是單一政黨可以任意裁剪的政治工具，台灣社會的發展是多重歷史條件交織而成，任何負責任的政治人物，都不應以情緒化語言將歷史簡化為政治攻擊，切割分裂台灣人民的情感。

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