毒駕又狠撞警車！小貨車未掛牌上國道 警追30多公里逮人

草屯和埔里警方追上國道3號，把謝男的小貨車攔下來。（草屯警分局提供）

33歲謝姓男子今天開未掛牌小貨車，在南投國姓鄉被警方攔查未停，隨後上國6轉國3，期間還衝撞警車，小貨車一路開了30多公里，最終由草屯與埔里警方合力，在國3霧峰系統路段攔截制伏，謝男辯稱無駕照才跑，警方對謝男實施唾液快篩，卻呈現毒品安非他命陽性反應。

謝姓男子今天上午10時多開著沒有懸掛車牌的小貨車，從國姓鄉縣道136，被埔里警方發現攔查未停，小貨車沿台14線往埔里，接著從愛蘭交流道上國道6號，再從北山下交流道接台14線，埔里警方除出動機車和汽車，也通報草屯警方在台14線草屯段攔截。謝男沿途不斷衝撞埔里警方汽車，即使在國6隧道內仍不顧危險撞擊警車，還將警車的後視鏡撞斷。

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草屯警分局豐城派出所副所長李宸羽和警員李東洋在炎峰橋等候，謝男發現後也照樣衝撞警車，謝男後來為甩掉警車，車子經由草屯鎮永安路，再從東草屯交流道上國道6號，一路往西開至舊正段，再接國3霧峰系統交流道，過程中草屯的警車也多次被謝男的小貨車撞擊，草屯和埔里警方一路追，最後在國3的214.9K處，即霧峰系統路段附近，將謝男攔截制伏。

草屯埔里警方將其逮捕到案後，帶回豐城派出所實施唾液快篩，結果呈現毒品安非他命陽性反應，下午將謝男依公共危險、妨害公務罪移送南投地方檢察署偵辦。另警方初步查證，該部車輛引擎號碼已磨損，犯嫌及車輛是否涉及其他刑案將進一步追查。

毒駕的謝男被草屯、埔里警方聯手制伏。（草屯警分局提供）

謝男在國6的隧道內撞擊警車。（埔里警分局提供）

埔里警方一路從國姓追小貨車到埔里。（埔里警分局提供）

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