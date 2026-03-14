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    首頁 > 政治

    最狂掃街！宣傳車開到家門黃瓊慧直呼大名 大姐飯煮還被喊出來

    2026/03/14 18:28 即時新聞／綜合報導
    桃園市議員黃瓊慧在宣傳車經過民眾家門口時，直接大呼選民姓名。（取自黃瓊慧Threads）

    桃園市議員黃瓊慧在宣傳車經過民眾家門口時，直接大呼選民姓名。（取自黃瓊慧Threads）

    民進黨下屆桃園市議員選舉初選民調，將於3月16至22日進行。桃園區市議員、「鄉民女神qn」黃瓊慧積極掃街拜票爭取支持。近日她在掃街，當宣傳車經過民眾家門口時，竟直接大呼選民姓名，一名正在煮飯的大姊急著跑出來跟她打招呼，讓網友笑稱：「阿姐，瓦斯要先關好！」

    黃瓊慧近日在Threads上貼出自己掃街拜票的影片，只見她坐在宣傳車上，穿梭鄉里間爭取鄉親支持。有趣的是，她在宣傳車開到選民家門口時，竟直接大喊住戶姓名，大聲問：「啊XXX勒？不在喔？」接著又喊一位大姐表示「有在家嗎？」接著就見一名身穿綠色毛衣的大姐，連忙從家裡走出來和她打招呼。

    黃瓊慧除了和對方寒暄，也關心對方身體狀況，並拜託對方幫忙顧電話，支持她的黨內初選。黃瓊慧在Threads貼文中也笑稱：「掃街到人家門口，硬把主菜的阿姐叫出來聊天。」

    貼文下方，網友紛紛留言表示：「阿姐，瓦斯要先關好了」、「議員本人真的很接地氣」、「把市議員當里長在當 連人家叫什麼名字都叫得出來」、「阿姨好熱情可愛」。

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    桃園市議員黃瓊慧在Threads文中笑稱：「掃街人家門口，硬把主菜的阿姐叫出來聊天。」（取自黃瓊慧Threads）

    桃園市議員黃瓊慧在Threads文中笑稱：「掃街人家門口，硬把主菜的阿姐叫出來聊天。」（取自黃瓊慧Threads）

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