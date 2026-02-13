為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    茶葉、樹薯粉豁免關稅 政院：立委喝珍奶請想想談判成果

    2026/02/13 16:47 記者鍾麗華／台北報導
    行政院今（13）日下午辦記者會時，特別在現場發送珍珠奶茶，行政院秘書長張惇涵表示，當每位立法委員喝到珍奶時，想一想這就是談判結果。（記者田裕華攝）

    行政院今（13）日下午辦記者會時，特別在現場發送珍珠奶茶，行政院秘書長張惇涵表示，當每位立法委員喝到珍奶時，想一想這就是談判結果。（記者田裕華攝）

    台美簽署對等貿易協定，台灣輸美平均關稅降至15%且不疊加原稅率，行政院今天說明關稅成果時，提到茶葉、作為珍珠原料的樹薯粉豁免關稅，行政院今（13）日下午辦記者會時，特別在現場發送珍珠奶茶，行政院秘書長張惇涵表示，當每位立法委員喝到珍奶時，想一想這就是談判結果。

    行政院今天下午舉行「台美對等貿易協定總體說明記者會」，行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季、衛生福利部長石崇良、勞動部長洪申翰、交通部次長陳彥伯出席。

    張惇涵說明，談判團隊在美國要求全面開放市場下，堅守4個不變的原則，守住台灣的糧食安全與國人食品健康，這杯珍珠奶茶就是此次關稅談判「有為、有守」最好的印證，杯子裡面的茶葉豁免關稅，做珍珠的原料樹薯粉也零關稅。

    張惇涵指出，以後只有台灣的鮮乳會標示為「鮮乳」，其他都不會，請酪農、父母、全體的消費者可以放心，「這一杯珍奶，就是這一次談判團隊辛苦、有為有守的縮影」。

    張惇涵說，衷心希望立法院朝野政黨超越政黨，理性討論、審議協定，「當每位立法委員喝到珍奶時，想一想這就是談判最後的結果、縮影，出口『有為』，進口『有守』，台灣的產業、農業非常有競爭力，可以邁向國際」。

    行政院今天下午舉行「台美對等貿易協定總體說明記者會」，行政院長卓榮泰（右）、秘書長張惇涵（左）出席並說明。（記者田裕華攝）

    行政院今天下午舉行「台美對等貿易協定總體說明記者會」，行政院長卓榮泰（右）、秘書長張惇涵（左）出席並說明。（記者田裕華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播