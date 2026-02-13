茶葉、樹薯粉豁免關稅 政院：立委喝珍奶請想想談判成果

行政院今（13）日下午辦記者會時，特別在現場發送珍珠奶茶，行政院秘書長張惇涵表示，當每位立法委員喝到珍奶時，想一想這就是談判結果。（記者田裕華攝）

台美簽署對等貿易協定，台灣輸美平均關稅降至15%且不疊加原稅率，行政院今天說明關稅成果時，提到茶葉、作為珍珠原料的樹薯粉豁免關稅，行政院今（13）日下午辦記者會時，特別在現場發送珍珠奶茶，行政院秘書長張惇涵表示，當每位立法委員喝到珍奶時，想一想這就是談判結果。

行政院今天下午舉行「台美對等貿易協定總體說明記者會」，行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季、衛生福利部長石崇良、勞動部長洪申翰、交通部次長陳彥伯出席。

張惇涵說明，談判團隊在美國要求全面開放市場下，堅守4個不變的原則，守住台灣的糧食安全與國人食品健康，這杯珍珠奶茶就是此次關稅談判「有為、有守」最好的印證，杯子裡面的茶葉豁免關稅，做珍珠的原料樹薯粉也零關稅。

張惇涵指出，以後只有台灣的鮮乳會標示為「鮮乳」，其他都不會，請酪農、父母、全體的消費者可以放心，「這一杯珍奶，就是這一次談判團隊辛苦、有為有守的縮影」。

張惇涵說，衷心希望立法院朝野政黨超越政黨，理性討論、審議協定，「當每位立法委員喝到珍奶時，想一想這就是談判最後的結果、縮影，出口『有為』，進口『有守』，台灣的產業、農業非常有競爭力，可以邁向國際」。

行政院今天下午舉行「台美對等貿易協定總體說明記者會」，行政院長卓榮泰（右）、秘書長張惇涵（左）出席並說明。（記者田裕華攝）

