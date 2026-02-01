自稱台灣人！抖音女網紅拍「暗殺日本首相」影片 引爆台日炎上

近期一名自稱「台灣人」的中國抖音女網紅，拍攝一段隱喻要「暗殺高市早苗」的影片在Threads引發台日網友炎上。（圖擷取自@tina_weng9113 「不玩抽象的Tina」中國抖音，本報合成）

日本首相高市早苗去年11月重申「台灣有事」議題，遭中國駐大阪總領事以「斬首」恐嚇、中國政府祭出一連串制裁施壓，小粉紅與各國親中人士也用各種惡毒言詞或圖文瘋狂羞辱。近期一名自稱「台灣人」的中國抖音女網紅，拍攝一段隱喻要「暗殺高市早苗」的影片被曝光到外國社群平台，並在台日引發炎上。

據了解，有用近20萬人追蹤的中國抖音女網紅「不玩抽象的Tina」，自稱是來自台灣的23歲女生，平時除發布日常生活、微「擦邊」（中國用語，指透過性感裝扮、挑逗動作來吸引粉絲打賞）影片，還有不少模仿網紅「館長」陳之漢貶台捧中、嘲笑台灣退役少將于北辰言論等政治類影片。今年1月3日，「不玩抽象的Tina」發布一段片長約7秒、IP位置在中國上海的影片，標題則寫著「高市，別『搞事』」。

從影片顯示，「不玩抽象的Tina」雙手雙解透過後製出現「高市早苗」4個字，接著她以中國人口音講出「台灣有事」，緊接著高市早苗的「市」字出現被槍枝瞄準的圖案、後製背景音發出非常響亮的槍聲，「不玩抽象的Tina」順著槍聲往身後的床墊倒下，遭瞄準的「市」則變成代表死亡的「逝」紅字。影片發布後，獲得大批仇日小粉紅拍手叫好，還強調不久後高市早苗就會真的會在現實中人被槍斃掉，一起拭目以待。

這段影片今（1）日被台灣網友分享至社群平台Threads，立即掀起各界譁然，不少台灣網友將此事自發性翻譯成日文擴散，並標註高市早苗、兵庫縣神戶市議員上畠寛弘等日本政治人物的官方帳號，請他們務必多加小心這名女網紅，同時希望台灣與日本有關部門嚴厲審查影片與拍攝者者，並採取將她列為禁止入境日本黑名單等相關保護措施。

其他網友則指出，「抖音一響，父母白養」、「註銷國籍了吧這種人」、「抖音看太多智商真低」、「還說不玩抽象明明抽象到不行」、「報給出入國在留管理廳，禁止她入境」、「日本真的要非常小心注意，已經有安倍首相的例子」、「超多網紅為了流量討好中國假反美反日，結果拿了錢跑去美日玩」、「個資裸奔然後還敢放話冒犯他國元首，她真的以為言論自由度跟海洋深度一樣是不是？」、「自從台灣出現一些中共協力者以後，就常在社群媒體上看到不喜歡一個人，就會口出狂言去殺人這種非人行徑」。

另有部分網友透過「不玩抽象的Tina」的抖音號在搜索引擎查詢，意外台灣一名擅長打德州撲克的人氣直播主兼曾參與原創短劇《網紅崛起》女演員「Tina（翁綵芯）」，他的IG、Threads暱稱與「不玩抽象的Tina」一模一樣，但無法確定2人是否為同一人。

