    國際

    川普艦隊逼近！伊朗氣炸反擊：歐盟各國軍隊「全是恐怖組織」

    2026/02/01 15:04 編譯陳成良／綜合報導
    歐盟將伊朗「伊斯蘭革命衛隊」列為恐怖組織，引發德黑蘭強烈反彈。圖為革命衛隊士兵遊行畫面。（歐新社資料照）

    面對歐盟上週將伊朗精銳部隊「伊斯蘭革命衛隊（IRGC）」列入恐怖組織名單，伊朗當局週日（1日）祭出激烈報復。伊朗國會議長卡利巴（Mohammad Bagher Qalibaf）強硬宣布：即刻起，伊朗將「所有歐盟國家的軍隊」視為恐怖組織。加上美國總統川普派遣的「無敵艦隊」正火速逼近，雙方劍拔弩張，伊朗外長甚至警告：「手指已扣在板機上」。

    報復歐盟制裁 竟將正規軍列恐攻團體

    據《美聯社》報導，卡利巴引用一項2019年通過的法律，宣稱鑑於歐盟將革命衛隊列為恐怖組織，伊朗有權採取「對等行動」。他痛批歐盟盲目追隨美國，並在國會殿堂上正式宣布將歐洲各國軍隊列入恐怖份子黑名單。

    此舉是回應歐盟對伊朗當局血腥鎮壓國內抗議的制裁。人權團體估計，過去幾週的動亂中，已有數千名示威者遭安全部隊殺害。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）強調：「任何屠殺自己人民的政權，都是在自取滅亡。」

    除了與歐洲的外交戰，軍事對峙更讓區域情勢一觸即發。據《BBC》報導，美國總統川普日前證實，由林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln）領軍的「大規模無敵艦隊（massive Armada）」正帶著強大火力駛向伊朗。川普雖然表示「希望不必動用武力」，但也語帶威脅地說：「我們有很多非常大、非常強大的船艦正在開過去。」

    對此，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）強硬回擊，痛批歐洲忙著煽風點火，並警告伊朗武裝部隊已做好準備，「手指就放在板機上（fingers on the trigger）」，隨時準備對任何侵略做出立即且強力的毀滅性回應。

    成為衝突核心的「伊斯蘭革命衛隊」，並非單純的軍隊，而是伊朗體制內的龐大怪獸。它成立於1979年，擁有約19萬名兵力，不僅掌控陸海空軍與戰略武器，更控制了伊朗的經濟命脈與海外代理人戰爭。此次歐盟將其與蓋達組織（al-Qaeda）、伊斯蘭國（IS）並列為恐怖組織，意味著將對其實施資產凍結與旅遊禁令，這被德黑蘭視為跨越紅線的宣戰行為。

