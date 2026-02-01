日滑雪場22歲澳女纜車懸空拖行身亡 疑背包釀禍

日本長野縣栂池高原滑雪場發生22歲澳洲女子受困纜車奪命意外。（擷取自@tsugaike_kogen/IG）

日本長野縣滑雪場發生致命纜車事故，一名22歲澳洲籍女子搭乘吊椅纜車時未能順利下車，意外被拖行懸掛半空，送醫時已呈現心肺停止，今（1）日確認搶救不治。

綜合日媒報導，事故發生於1月30日上午，地點在長野縣北安曇郡小谷村的「栂池高原滑雪場（Tsugaike Mountain Resort）」，靠近山頂的「栂池第2雙人吊椅纜車」。女子與同行友人搭乘纜車抵達終點時，未能及時離座，身體遭纜車結構勾住，被拖離月台並懸掛在空中。

滑雪場巡邏人員發現異狀後立即通報救援，並按下緊急停止鍵，但女子被救下時已心臟驟停，緊急送往長野縣大町市醫院搶救，仍於2月1日宣告不治。警方指出，事發時與死者同坐的另一名女子已接受詢問，將釐清受害者未能下車的原因，以及業者在安全管理與操作流程上是否涉及業務過失。

滑雪場營運公司1月31日在官網說明，事故主因疑與女子背包有關。她背包上未繫妥的腰帶末端扣環被纜車座椅夾住，而胸前固定帶仍有繫上，導致背包無法脫落，女子在下車後連同背包一同被拖行，最終釀成憾事。

業者表示，事發後工作人員已立即停止纜車運轉並展開救護行動，後續也將全力配合警方調查，同時檢討與強化安全管理機制。該座纜車須待所有調查完成並落實防範措施後，才會重新啟用。

