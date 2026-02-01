為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日滑雪場22歲澳女纜車懸空拖行身亡 疑背包釀禍

    2026/02/01 14:17 即時新聞／綜合報導
    日本長野縣栂池高原滑雪場發生22歲澳洲女子受困纜車奪命意外。（擷取自@tsugaike_kogen/IG）

    日本長野縣栂池高原滑雪場發生22歲澳洲女子受困纜車奪命意外。（擷取自@tsugaike_kogen/IG）

    日本長野縣滑雪場發生致命纜車事故，一名22歲澳洲籍女子搭乘吊椅纜車時未能順利下車，意外被拖行懸掛半空，送醫時已呈現心肺停止，今（1）日確認搶救不治。

    綜合日媒報導，事故發生於1月30日上午，地點在長野縣北安曇郡小谷村的「栂池高原滑雪場（Tsugaike Mountain Resort）」，靠近山頂的「栂池第2雙人吊椅纜車」。女子與同行友人搭乘纜車抵達終點時，未能及時離座，身體遭纜車結構勾住，被拖離月台並懸掛在空中。

    滑雪場巡邏人員發現異狀後立即通報救援，並按下緊急停止鍵，但女子被救下時已心臟驟停，緊急送往長野縣大町市醫院搶救，仍於2月1日宣告不治。警方指出，事發時與死者同坐的另一名女子已接受詢問，將釐清受害者未能下車的原因，以及業者在安全管理與操作流程上是否涉及業務過失。

    滑雪場營運公司1月31日在官網說明，事故主因疑與女子背包有關。她背包上未繫妥的腰帶末端扣環被纜車座椅夾住，而胸前固定帶仍有繫上，導致背包無法脫落，女子在下車後連同背包一同被拖行，最終釀成憾事。

    業者表示，事發後工作人員已立即停止纜車運轉並展開救護行動，後續也將全力配合警方調查，同時檢討與強化安全管理機制。該座纜車須待所有調查完成並落實防範措施後，才會重新啟用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播