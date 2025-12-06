中國零食惡搞!高市早苗變「車力巨人」 日網怒批：到底能多下流

中國一款零食包裝竟把高市早苗的臉P成「車力巨人」。（圖擷取自社群平台Ｘ）

在中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」相關論述而強化敵意之際，這股情緒如今甚至蔓延到民間商品。一款零食包裝竟把高市的臉P成「車力巨人」形象，不但侮辱意味濃厚，而且還能在市面上正常購買，令日本網友震怒痛批中國「沒水準到極點」。

一名網友在社群平台Ｘ分享照片，只見零食名稱為「糖炒車栗」，包裝底部印著高市早苗的臉，但五官已被刻意拉扯扭曲成詭異比例，神情宛如《進擊的巨人》中的「車力巨人」。不過隨後有網友指出，這款包裝最初其實出自中國一名常以惡搞品牌聞名的網紅之手，而非正式廠商製作。然而更讓日本網友不滿的是，這並非只存在於網路上的惡搞圖片，而是「真實存在、能夠購買的商品」，意味著這種帶有濃厚嘲諷意味的包裝，已被堂而皇之拿來販售。

請繼續往下閱讀...

大量日本網友湧入留言怒轟中國「完全沒文明的國家」，痛批：「沒有智慧財產權概念，這就是中國」、「根本就是車力巨人，還敢拿來賣」、「中國到底能多下流…」、「敵意滿到溢出來，居然能正常販售才可怕」、「零食包裝都能變成政治仇恨工具，這國家真的沒救」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法