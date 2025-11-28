為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    酸高市早苗被炎上網挖女兒日本開民宿籲抵制 詹惟中求饒：不要傷害她

    2025/11/28 14:23 即時新聞／綜合報導
    詹惟中24日在臉書發文暗酸高市早苗「刻薄無福、尖嘴猴腮」等言論被炎上，網友挖出他為女兒在日本開民宿，並交給女兒打理。（圖擷取自臉書）

    詹惟中24日在臉書發文暗酸高市早苗「刻薄無福、尖嘴猴腮」等言論被炎上，網友挖出他為女兒在日本開民宿，並交給女兒打理。（圖擷取自臉書）

    中國近期因日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論跳腳祭出一連串反制措施，命理師詹惟中24日在臉書發文暗酸高市早苗「刻薄無福、尖嘴猴腮」等言論被炎上，儘管詹惟中刪文並在25日發文道歉。但網友們挖出他在日本京都、大阪為女兒開了4間民宿，並將詹惟中暗酸高市早苗的貼文翻譯成日文，呼籲台日網友共同抵制；詹惟中今日稍早懇求網友不要傷害女兒，並會對不實指控蒐證提告。

    有網友在社群平台Threads貼出詹惟中女兒在日本開業的民宿資訊，指出「網友們來來來看這裡，我找到了，請大家告訴大家，也請大家分享給你的日本朋友，千萬不要去住，如果有日本的網友，請也請你分享給大家，這一個人說你們的首相高市是尖嘴猴腮。」

    該網友也把詹惟中酸高市早苗的貼文翻譯為日文，並將日本民宿資訊附上，呼籲日本人抵制，網友們看到貼文後也紛紛留言「自己的長相獐頭鼠目詹先生」、「來去臉書問問他這樣舔到底有啥好處」、「詹惟中自己面相奇差無比而且算命經常鬧笑話還敢出言不遜汙辱高市早苗。莫名其妙」、「就是個吃裡扒外背骨騙仙」。

    《三立新聞》求證詹惟中，詹惟中回應「女兒只是幫我管理，而且我是委託日本專業的合法公司經營，網友們要怎麼傷害我都沒關係，但請大家不要傷害我女兒，不實的指控我都會蒐證提告。」

