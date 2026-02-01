立院淪最不民主國會 吳思瑤：韓國瑜是關鍵解鈴人

民進黨立委吳思瑤今直言，韓國瑜是史上最不民主、最不公正、最不挺台的國會議長，若沒有韓作為藍白這些惡行的幫凶，立院不會低落到這種程度，真的關鍵的解鈴人就是韓國瑜。（資料照）

回首本屆國會運作已過半，立法院長韓國瑜上任迄今在議事處理態度與中立角色上卻備受質疑。民進黨立委、政策會執行長吳思瑤今直言，韓國瑜是史上最不民主、最不公正、最不挺台的國會議長，但這些都是可以改正的，若沒有韓作為藍白這些惡行的幫凶，立院不會低落到這種程度，真的關鍵的解鈴人就是韓國瑜。

吳思瑤接受本報訪問時指出，韓國瑜是史上最不民主的立法院長，讓立院淪為最不民主的國會。所有的民主程序、議事規則、程序正義都在韓國瑜手上蕩然無存，史上最不民主的國會議長，造就了最不民主的國會。

再者，韓國瑜是史上最不公正的國會議長！吳思瑤續指，國會議長本應議事中立、政治中立也是立法院的明文規定；豈料，韓國瑜一再偏頗、放任藍白，尤其是從未發生過，立院只審查立委的版本、丟包行政院的版本，從國會擴權法案、財劃法到軍購條例等。

吳思瑤批評，第三，韓國瑜也是史上最不挺國家、最不挺台的國會議長，當民進黨團要求做出決議案，表達跟進國際社會抗中挺台的浪潮，如反對北京扭曲詮釋聯大第二七五八號決議，台灣作為當事人，其他國家的國會跨黨派都在挺台了，台灣的立法院卻擱置、冷凍挺台議案。

「韓國瑜只剩下最後2年的任期，這些都可以改正的！」吳思瑤喊話，讓國會恢復民主、讓議事回歸公正，讓國會是為國家發聲，國會的慣例、法律及規範都在那裡，都只在韓國瑜的一念之間，他可以撥亂反正。

吳思瑤重申，賴總統先前邀請韓國瑜參加的院際協調，韓國瑜也沒有出席，連總統都在做朝野和解的努力了；行政院長卓榮泰、韓國瑜雙方私下拜會協調也歷經無數次，但這些都在韓院長的一念之間，若沒有韓作為藍白這些惡行的幫凶，立院不會低落到這種程度，真的關鍵的解鈴人就是韓國瑜。

