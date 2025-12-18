日媒揭中國網攻高市早苗 造謠收賄、捏造祖先身分

日本「週刊文春」報導，中國對日本首相高市早苗進行連番「假新聞」攻擊。（法新社，檔案照）

日本「週刊文春」報導，中國對日本首相高市早苗進行連番「假新聞」攻擊，包括造謠高市早苗出任總務大臣期間，收受時任駐日代表謝長廷數百萬珠寶賄賂，以及造謠她的祖先是侵華日軍，都出自中國網軍手筆。

週刊報導指出，由於高市針對「台灣有事」所做的「存亡危機事態」相關國會答詢，12月6日發生中國軍機對自衛隊戰鬥機雷達照射事件。

佳能全球戰略研究所高級研究員峯村健司指出，在東海、南海等對中國而言相當重要海域所進行的軍事行動，可能是由中國國家主席習近平擔當主席的「外事工作委員會」直接下令。因此，雷達照射行動反映的是習近平領導階層的強烈意志。

日本方面，負責整起事件因應的是防衛大臣小泉進次郎。自民黨相關人士表示，目前閣僚當中，與高市通電話次數最多的據說就是小泉。小泉在11月下旬視察宮古島與石垣島時，事前也向首相報告，並得到高市回應說：「如果（中國方面）發生什麼狀況，你就在當地直接指揮。」

中國軍機6日傍晚對自衛隊機第2次雷達照射後，小泉於7個半小時後的7日凌晨召開記者會。外交相關人士表示，據稱中國方面提到，「沒想到日本會這麼高調地公開並表達抗議」。

防衛省相關人士表示，起初防衛省內部對於是否公開雷達照射內情，存在不少反對聲音，最後拍板決定公開的人據說是小泉。

在這之後，中俄轟炸機9日在太平洋上空聯合飛行。15日，中國外交部宣布對擔任台灣行政院政務顧問的日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂採取反制措施。

報導指出，中國接連出招，然而資訊戰不只停留在官方發言。實際上，以中國為發源地的大量假資訊正在不斷流出。

報導提到，社群媒體X與抖音上流傳不少假資訊。其中一則是一張黑白照片，照片中一名疑似日本兵的男子正要用刀斬首平民。該士兵被稱為「侵華日軍少佐」，被捏造為高市早苗的祖先「高市利彥」，並以中文留言說「難怪高市早苗如此邪惡，原來是家族血統」。

這名日本兵的名字在不同貼文中有多個版本，有的說他是「高市早雄」，有的說他是「高市俊彥」。

一名熟悉中國情勢的記者表示，這些剪輯影片在抖音已經有超過7萬個點讚。不過，姓名和親屬關係全部都是捏造的，照片中的士兵身分不明，是惡意謠言。雖然內容是中文，但顯然目標是使用相同語言和平台的台灣，企圖散布「日本懷疑論」。

「週刊文春」報導稱，「台灣事實查核中心」已經查明這條訊息是「挪用無關照片的誤導訊息」，但日本在應對上仍顯不足，導致假訊息開始流傳到日文網路空間。

另一則具代表性的就是「高市早苗收受謝長廷賄賂」的惡意謠言。中國多名部落客自11月中旬以「日本政府要人非公開不祥事報告書」為名，散布高市早苗收賄謠言以及珠寶、胸針等圖片，並刻意加上塗黑處理，營造「極秘」假象。

日本政治記者指出，文中有一些充滿明顯翻譯腔的日文，還出現「議員行為規範違反」這種不存在的用語，顯然是偽造。

中國出生的企業家宋文洲在X以日文轉發這則謠言，並稱「接受台灣賄賂的日本議員，高市還算少的，雖然不能辨明照片真偽，但這種謠言以前就有了」，他的貼文有超過5萬人點閱。

出版界相關人士表示，宋文洲是IT企業創辦人，曾頻繁出版著作、接受媒體訪問，但近年的社群發言日益激進，被指立場逐漸貼近中國政府。

宋文洲接受「週刊文春」電話訪問說：「X上的發言不完全是我的本意，我的發言雖然很具攻擊性，但如果寫得太溫和，日本人聽不懂。大家說我收習近平的錢，那不是事實。」被問為何轉傳高市收賄圖片，他辯稱「我只是分享收到的內容，可能也有錯的」。

被攻擊的不只高市，還包括小泉。最近一個自稱「中國軍官方」的帳號在X發布小泉的漫畫肖像，畫中的小泉在麥克風前高喊，「DANGER! RADAR! LOCK!（危險！雷達鎖定！）」。

這則發文底下以英文寫道，最近的雷達照射事件，「事實是日本自衛隊機接近中國訓練區偵察，結果被中方驅離」，還說「日本如果再度走上軍國主義的邪道，必將墮入無法挽回的深淵」。報導指出，以英文發布的訊息顯示，中國顯然也想對英語圈宣傳。

類似案例還有日本歌手濱崎步。她原訂11月29日於上海舉行演唱會，突然被以「不可抗力」為由取消。濱崎步之後在Instagram公開無觀眾演出，感動許多粉絲。但中國媒體卻強稱「無觀眾演出只是工作人員偷拍彩排」。

「週刊文春」報導，演藝圈人士指出，無觀眾演出是濱崎步本人發布的內容，不是偷拍，但是她也不願再刺激中國當局，只能選擇靜觀。

防衛省防衛研究所專家飯田將史表示，中國發動資訊戰的目的有二，一是散布對中國不利人物或政黨的誹謗中傷；二是煽動日本國內輿論對立，弱化社會。

日本國防記者表示，中國已經開始學習俄國的手段，混合部分事實與謊言，真真假假製造混亂。

熟悉華語圈情勢的作家安田峰俊表示，中國的另一個目標是「沖繩」。自從2023年6月中國共產黨黨報「人民日報」報導「習近平提及琉球」之後，有關沖繩的假訊息急速攀升，像是「日本出現要求沖繩獨立的大規模獨立示威」等，這就是各部門揣摩上意的結果。

報導指出，中國的資訊戰也滲透到動漫、旅遊、航空假新聞等多個層面。

報導提到，在中國影音平台「嗶哩嗶哩（Bilibili）」出現許多造假影片。像是有自稱「日本女大生」的頻道批評高市早苗，不過影片中用語和字幕顯然出自中國人之手。還有中國人跑到東京秋葉原、淺草，拍攝感嘆「觀光客竟然減少到這地步」的影片，但可能存在惡意剪輯的情況。

航空方面，中國媒體報導有「12條航線全面停飛」，但事實上，有些航線早在高市發言之前已經停飛，有些航線甚至已停飛多年。

安田峰俊指出，中國目前的假訊息品質不高，多是「向上層交差」的等級，使用一些不自然的日文，當然騙不過日本人。然而，隨著AI人工智慧技術進步，風險也隨之升高，需要持續注意。

