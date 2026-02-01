韓國瑜挨批主持議事不公 國民黨團：典型政治抹黑、輿論操作

立法院長韓國瑜挨批議事處理不中立，國民黨團書記長林沛祥嚴正指出，相關說法不僅斷章取義、惡意拼湊，更是典型的政治抹黑與輿論操作，嚴重誤導社會視聽。（資料照）

立法院本屆國會運作已過半，立法院長韓國瑜上任迄今在議事處理態度與中立角色上卻備受質疑，除了在處理藍白力推的「國會擴權法案」等爭議法案時，在程序上以「舉手表決」、忽視立院衝突暴力通過；在面對涉及中共議題的相關議案也刻意拖延、壓案。國民黨團書記長林沛祥嚴正指出，相關說法不僅斷章取義、惡意拼湊，更是典型的政治抹黑與輿論操作，嚴重誤導社會視聽，國民黨團在此鄭重澄清、嚴正反駁。

回顧韓國瑜上任立法院長迄今，屢屢發生議事不中立等諸多爭議，首先於2024年5月藍白硬闖「國會擴權法案」審查期間，當時國民黨立委佔領主席台防範民進黨立委杯葛議事，民進黨團提議點名表決，韓國瑜則宣布30年未曾使用的「舉手表決」，民進黨團嚴厲譴責議事程序不正義、韓主持議事不公。

其他包括扣住三讀通過的選罷法、財劃法不咨請總統公布；在議案處理上只要涉及對中議題，韓國瑜也刻意拖延、壓案，不召集黨團協商，例如，2024年9月20日交付協商的挺台決議，迄今仍無下文；民進黨團提案譴責中共跨境鎮壓惡行，迄今也未協商。

對此，林沛祥指出，韓國瑜院長自上任以來，始終依據《立法院職權行使法》與議事規則，秉持公平、公開、理性的原則主持議事。反觀民進黨，長期抱持「民進黨做主才是民主」的扭曲心態，只要表決結果不如己意，便動輒杯葛、占領主席台、癱瘓議事程序，公然藐視國會制度，甚至試圖以政治動員凌駕憲政運作。

林沛祥強調，民進黨一方面在議場內以肢體衝突、程序癱瘓對抗多數決，另一方面卻在場外高喊「議事不公」、「民主倒退」，這樣的雙重標準，才是真正對民主制度的踐踏。

林沛祥表示，針對所謂「舉手表決」、「逕付二讀」、「議程處理」等程序問題，必須強調，立法院議事程序從未只存在單一形式，院長依法依規行使主持權限，並非依個人好惡，更不存在所謂「護航特定政黨」的情事。相反地，民進黨多次在合法議事進行中以非理性方式阻撓，才是造成議場混亂的主因。

林沛祥重申，至於部分媒體刻意渲染所謂「壓案」、「不中立」的指控，更是刻意混淆視聽。立法院的議案協商本就須尊重朝野共識與程序進程，並非院長一人可恣意決定。將政治分歧無限上綱為「立院失守」、「向中共低頭」，不僅是對立法院制度的不尊重，更是將國家重大議題工具化的惡質操作。

更令人遺憾的是，民進黨在自己執政時期，對行政權擴張、國會監督遭削弱視若無睹；一旦失去國會多數，便開始否定制度、抹黑院長、攻擊議事中立，這不是捍衛民主，而是否定民主最基本的多數決原則。

國民黨團必須嚴正呼籲，請媒體停止成為特定政黨的政治放話管道，請民進黨停止將自身的程序失敗，轉化為對院長的政治追殺。更請社會各界看清，真正破壞立法院尊嚴的，從來不是依法主持議事的院長，而是拒絕接受民主結果的一方。

林沛祥強調，韓國瑜院長對立法院制度的付出與承擔，不容被惡意扭曲與抹黑。國民黨團將持續站在制度與憲政的一方，捍衛立法院正常運作，也不會坐視任何政治操作踐踏國會尊嚴。

