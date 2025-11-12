中國外交官薛劍放話「斬首日相」 國台辦：絕不容忍阻撓統一勢力

中國戰狼外交官薛劍日前公開放話「斬首日相」，引發中日關係緊張，國台辦發言人陳斌華今（12）日對此發表回應。（圖擷取自@xuejianosaka 社群平台「X」、中國微博，本報合成）

中國戰狼外交官薛劍日前公開放話「斬首日相」，只因不滿對方提出有關「台灣有事」議題發言，恐嚇言行引發全球關注，日本朝野政黨均表態抗議要求政府將其驅逐出境。對此，中國國台辦今（12）日力挺被炎上的薛劍，全力砲轟日本政府干涉中國內政，並強調中國政府與軍隊絕不容忍任何「阻撓中國統一」大業的外部勢力。

綜合中媒報導，日本首相高市早苗7日表示，若「台灣有事（發生緊急狀況）」，伴隨對方使用武力，可能會構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。中國國台辦發言人陳斌華在今日例行記者會上，針對高市早發言進行抨擊，同時再度重申中方立場，強調「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」這件事。

陳斌華痛斥，日本領導人在國會公然發表涉台惡劣言論，「嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政」，中方對此強烈不滿，並堅決反對，目前中國外交部已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。陳斌華強調，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，在殖民奴役台灣的50年里更是犯下罄竹難書的罪行。

陳斌華還聲稱，中國共產黨政府在80年前（1945年）打敗日本侵略者，達成「光復台灣」的歷史偉業，終結日本對台灣的侵占掠奪，怒斥日本應深刻反省歷史，汲取歷史教訓，「80年後的今天，誰在企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業。中國政府、中國人民、中國軍隊絕不答應，絕不容忍。」

陳斌華命令日方，必須恪守「一個中國原則」和中日4個政治文件精神，信守在台灣問題上的政治承諾，慎之又慎，處理涉台問題，「正告民進黨當局，任何依靠外部勢力，將台灣從中國分裂出去的圖謀都注定失敗。」此外，中國外交部發言人林劍昨日也公開怒嗆高市早苗「粗暴干涉中國內政」，呼籲日方停止挑釁越線。

1945年「光復台灣」並非中國共產黨政府，而是國共內戰失敗，攜家帶眷逃難到台灣並從日軍手中接過受降代表的中國國民黨政府，事後國民政府還展開長達50多年的白色恐怖時期戒嚴，期間死傷人數推估遠超日治時代武力鎮壓事件。另外，薛劍過去多次被爆出公開插手日本地方選舉、對預計出席台灣賴清德總統就職典禮的日本關西地區國會議員致函威脅等惡霸行為，嚴重違反「外交官不得干涉駐在國內政」等義務。

