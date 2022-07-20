報導安倍遇刺遭霸凌 中國駐日美女記者輕生

旅居日本的正妹記者曾穎，因報導前日本首相安倍晉三遇刺消息遭小粉紅謾罵霸凌。（擷取自微博）

2022/07/20 01:35

〔國際新聞中心／綜合報導〕旅居日本的正妹記者曾穎，本月初報導前日本首相安倍晉三遇刺消息，由於在直播連線時哽咽落淚，遭中國網友大肆謾罵為「漢奸」，雖發文道歉仍遭禁言懲處。19日傳出曾穎在發布疑似「遺書」後輕生，另有消息指稱她目前在醫院搶救中。

被中國社群平台「微博」認證為深度調查記者的「李繼鋒」發文指稱，曾穎於19日在日本自殺；據稱曾穎罹患憂鬱症。中國作家陳嵐19日則發文聲稱，曾穎目前在醫院搶救。

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綜合中國和香港媒體報導，李繼鋒貼文還附上疑似曾穎在「微信」朋友圈發送的「遺書」，寫道：「很輕鬆，很平靜地向大家宣布一個消息，32歲的我，決定要離開…在生命的最後…覺得對不起父母…」，並透露自己2018年罹患憂鬱症，使她近日已無法支撐日常的生活和工作。

陳嵐則說，「她（曾穎）前幾天深陷在被網暴的巨大痛苦中…」，還透露曾穎此前也曾有過輕生行為，昏迷多日才被搶救回來；由於曾穎此前的經歷，對她很擔心。不久，陳嵐再次更新貼文，聲稱在日本的網友已找到曾穎，目前人在醫院。

32歲的中國《澎湃新聞》駐日記者曾穎在微博擁有逾200萬粉絲，她本月8日在直播敘述安倍遇刺消息時哽咽落淚，還說安倍「為中日友好帶來非常巨大的貢獻」，遭大批小粉紅出征，痛罵她「不專業」、「在直播如喪考妣，嚎啕大哭，仿佛爹死了一樣」、「到底是中國記者還是日本記者？」、「不配當中國人」。

曾穎隨後為自己的「失態」致歉，強調她不應將私人情緒放到公眾平台，「是我錯了，對不起。」不過，另有說法指她並非澎湃新聞駐日記者，只是特約的「日本媒體評論員」。

由於安倍友台抗中，成為中國網友的眼中釘，他遭槍擊身亡消息傳出後，不少中國網友紛紛高調慶祝，說他「死有餘辜」，甚至還有商家趁機舉辦慶祝活動，不少網友也紛紛指責這類幸災樂禍行為極不可取。

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