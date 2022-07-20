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    報導安倍遭刺落淚 女記者傳輕生 中國網友持續惡毒痛罵

    旅居日本的正妹記者曾穎，本月初因在報導前日本首相安倍晉三遇刺消息時，在直播連線過程哽咽落淚，引發中國網友砲轟她是「漢奸」。昨日傳出曾穎在日本輕生，部分中國網友卻持續用惡毒言語砲轟她。（圖擷取自微博）

    旅居日本的正妹記者曾穎，本月初因在報導前日本首相安倍晉三遇刺消息時，在直播連線過程哽咽落淚，引發中國網友砲轟她是「漢奸」。昨日傳出曾穎在日本輕生，部分中國網友卻持續用惡毒言語砲轟她。（圖擷取自微博）

    2022/07/20 14:40

    相關新聞請見︰

    報導安倍遇刺遭霸凌 中國駐日美女記者傳輕生

    〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，中媒《澎湃新聞》駐日超過10年的女記者曾穎在直播新聞過程一度落淚，引發中國網友痛罵，昨日傳出曾穎在日本輕生，部分中國網友卻持續砲轟她，稱她「自殺博關注」，還要她「下去陪妳的安倍先生吧 ​」，用詞十分惡毒。

    旅居日本的正妹記者曾穎，本月初因在報導前日本首相安倍晉三遇刺消息時，在直播連線過程哽咽落淚，引發中國網友砲轟她是「漢奸」，不料昨日竟傳出，曾穎在發布疑似「遺書」後輕生，中國作家陳嵐19日則發文聲稱，曾穎後來已被找到，並在醫院接受搶救。

    不過這番消息又引發中國網友批評，在網路持續痛罵「自己做的事自己承擔，真想死的人就別讓別人知道，不要炒作」、「去見安倍，如你所願」、「真的不想再看到妳任何信息，妳走吧，下去陪妳的安倍先生吧 ​」、「現在自殺能怪罪網暴？為何不在自身上找問題呢？」。

    還有網友聲稱「老詐騙犯了，已經死過一次又活過來了，這次別又跟上次一樣今天死了明天又活過來！​」、「一個連自己民族都不知道尊重的人，活著也是傀儡」、「感動！堪比曹娥投江！新二十四孝啊！要沒死就沒意思了，氣氛都到了」。

    不過也有一些理性的網友跳出來聲援曾穎，「評論裡的很多東西，都不能稱之為人」、「粉紅真的不能稱為人，漠視生命到這種程度」、「請問怎樣才叫尊重自己的民族？為別人的死亡而歡呼就是對自己民族的尊重了嗎？」、「某些人是過得有多苦啊，才會這麼充滿惡意」、「對不起，不應該攻擊你，真的很抱歉」等。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

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