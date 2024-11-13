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    狗狗甩水原來這麼科學！ 研究揭毛小孩「水舞」之謎

    狗狗甩水背後的神秘神經元終於被發現。（圖取自Pixabay）

    狗狗甩水背後的神秘神經元終於被發現。（圖取自Pixabay）

    2024/11/13 09:40

    〔編譯陳成良／綜合報導〕狗狗淋濕後會猛力甩動身體，甩掉身上的水滴。這個看似簡單的動作背後，卻隱藏著複雜的神經機制，最近研究終於揭開了這個秘密。

    據《生活科學》（LiveScience）網站報導，導致狗狗們，甚至貓咪、老鼠等毛茸茸動物的「濕狗搖」（wet dog shake）行為，是皮膚裡一種名為C-纖維低閾值機械感受器（C-fiber low-threshold mechanoreceptors, C-LTMRs）的感測器在作祟。這種感測器會對液體刺激產生反應，尤其是頸部後方。

    這項研究由哈佛醫學院（Harvard Medical School）及霍華德·休斯醫學研究所（Howard Hughes Medical Institute）的張大偉博士（Dawei Zhang）領導。研究發現，不同動物和個體在受到液體刺激後，搖動的頻率和模式都相當一致，通常是三下前後搖動。過去，學界卻不清楚背後的神經和感測器機制。

    為了找出元兇，研究團隊先在老鼠身上進行基因突變，讓它們失去檢測機械力或溫度變化的皮膚感受器。研究發現，即使失去溫度感受器的老鼠，在頸部後方滴上油後，一樣會做出「濕狗搖」的動作。反之，失去機械感受器的老鼠則不再有這種反應。

    接著，研究團隊鎖定機械感受器，追蹤它們對油滴的反應。他們將目標鎖定在三種對輕微觸碰都會有反應的感受器。更進一步，他們使用光遺傳學（optogenetics）技術，透過光線啟動皮膚上的特定感受器，誘發特定神經的活動，而不需要任何液體刺激。

    結果非常明確：當研究人員刺激C-LTMRs的神經時，老鼠會像剛淋過雨一樣地搖動身體。為了進一步確認，研究人員再培育出缺乏C-LTMRs的老鼠，結果發現這些老鼠在被噴水後，搖動身體的次數減少了58%。

    張博士表示，C-LTMRs過去一直是個謎。早有研究懷疑它與動物的「癢」感有關，但並未完全搞清楚刺激傳遞機制。在人類身上，相關的機械感受器（C-mechanoreceptors）已被連結到皮膚愉悅的觸碰感。

    這項研究結果發表在《科學》（Science）期刊上，為解開狗狗甩水的謎團提供了關鍵線索，也為未來動物行為和生理的研究提供了新方向。

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