經濟學人：與川普打交道 恭維不如硬實力

川普當選美國總統考驗各國領袖和外交官交涉手腕。經濟學人今天刊文指出，對川普恭維沒有太大幫助，川普重視交涉對象的實力，且他在外交和貿易政策上的核心觀念很難動搖，各國政府應更專注自身政策利益。（美聯社）

2024/11/13 10:21

〔中央社〕川普當選美國總統考驗各國領袖和外交官交涉手腕。經濟學人今天刊文指出，對川普恭維沒有太大幫助，川普重視交涉對象的實力，且他在外交和貿易政策上的核心觀念很難動搖，各國政府應更專注自身政策利益。

「經濟學人」（The Economist）指出，過去與川普交手的美國官員和外交官認為，與川普（Donald Trump）打交道不能以「幫小孩辦生日派對」的方式處理，一昧送禮和讚美、表面恭維恐怕無法奏效，必須以更嚴肅的態度來應對美國新任領導人。

請繼續往下閱讀...

文章提到已故日本前首相安倍晉三和法國總統馬克宏。

安倍晉三2016年首次與川普會晤時即送上鍍金的高爾夫球桿，兩人還會一起打高爾夫球，另外，川普2019年訪問日本時，享用了美式牛肉漢堡。馬克宏同樣曾在艾菲爾鐵塔上以牛排宴請川普，並帶川普觀看閱兵。不過，兩位領導人獲得的成效卻不一樣。

日本政府取得成功，日本車企避掉了川普原本欲徵收的鉅額邊境稅。儘管川普也經常向助手抱怨，表示日本應該支付美國數十億美元更高的費用以換取美軍駐紮的安全保障，不過最終川普並未提出要求。至於馬克宏，川普認為他過於高傲和愛說教。

文章分析，川普原就重視家族的背景和傳統，安倍晉三出身政治世家，加上知道如何與川普建立更深層的互動，例如，他曾給川普一張美國地圖，上面顯示日本在美國不同州所創造的投資和就業機會，川普開心地讓白宮人員發布照片。

其次，川普在貿易和外交政策的核心觀念於1980年代便形成且難以改變。

文章也指出，川普傾向與強者交涉，一位前政府官員表示，川普對強大的定義是能夠把決策變成行動的強國領袖，反之，川普對那些無法兌現承諾的政客興趣缺缺。

各國外交官和美國官員也認為，川普注意力較短暫且不愛讀簡報，對枝微末節沒有耐心，將世界區分成好與壞、贏家和輸家。他們形容川普直覺和本能反應敏銳又精明。一位外交官建議，與其忙著迎合川普，不如更專注自身政策利益來應對挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法