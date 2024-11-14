川普任命接掌國務卿 魯比歐：執行外交政策 美國利益至上

美國總統當選人川普13日透過聲明任命聯邦參議員魯比歐擔任國務卿，魯比歐也發出聲明表示，未來將努力執行川普的外交政策，並強調會將美國人及美國利益置於一切之上。（法新社）

2024/11/14 08:09

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普13日透過聲明任命聯邦參議員魯比歐擔任國務卿，魯比歐也發出聲明表示，未來將努力執行川普的外交政策，並強調會將美國人及美國利益置於一切之上。

古巴移民之子、佛羅里達州聯邦參議員魯比歐目前為參議院情報特別委員會的第二把手，也是國會對中大鷹派之一，且立場友台，他在過去數年主張對美國在地緣政治上的敵人採取強硬外交政策，包括中國、伊朗和古巴，也因關切新疆和香港的議題而兩度遭到中國制裁。自川普上週贏得總統大選以來，外界看好他可望接任國務卿。川普於13日也正式宣布，任命魯比歐擔任國務卿，他也將成為第一位有拉丁美洲裔血統的美國國務卿。

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魯比歐（Marco Rubio）在社群平台X上也發出簡短聲明表示，領導美國國務院是一項巨大的責任，對於川普總統的信任感到榮幸。未來擔任國務卿的每一天，都會努力執行川普的外交政策。在川普總統的領導下，將透過實力促進和平，並將美國人及美國利益置於一切之上。他也期待獲得美國參議院同事的支持，希望明年1月20日川普就職總統時，能組建好國家安全和外交政策團隊。

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